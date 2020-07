PSV-Talent Jenna Mohneke (M.) erreichte 2296 Punkte und Platz zwei Platz bei den Landesmeiserschaften in Halle. Foto: PSV Burg

Jenna Mohneke vom PSV Burg sichert sich Landesmeisterschafts-Silber.

Halle lDie Erfolgsgeschichte für Jenna Mohneke bei Landesmeisterschaften geht weiter. Dabei trat sie am Wochenende in Halle im Block Wurf der Altersklasse W 14 an und kehrte mit Silber dekoriert zurück.

Die Athletin vom PSV Burg absolvierte die Disziplinen Diskuswurf, 80 Meter Hürden, 100 Meter Sprint, Weitsprung und Kugelstoßen. Als Ziel gesetzt waren 2100 Punkten, um einen eventuellen Zweitwert für den Landeskader-Status im Stabhochsprung zu erreichen. Mit dem Diskus ging Jenna zu Beginn noch sehr zaghaft um. Sie befürchtete, die Scheibe nicht im Sektor platzieren zu können. Im zweiten Versuch erreichte sie eine Weite von 19,59 Metern, die immerhin eine neue Bestleistung mit dem ein Kilogramm schweren Arbeitsgerät bedeutete. Bei dem anschließenden Hürdenlauf verlief wieder alles nach Plan. In 13,51 Sekunden lief sie technisch sauber durch den 80 Meter langen Hürdenwald.

Eine Bestleistung jagt die nächste

Auch über 100 Meter sprang mit 13,66 Sekunden eine Bestzeit heraus. Am Ende sollte der Weitsprung entscheiden, ob es für eine Medaille reicht. Schon im ersten Versuch erreichte Jenna eine neue Bestleistung, die sie im zweiten nochmals auf 4,54 Meter steigerte. Beim Kugelstoßen wetteiferte sie schließlich um die Silbermedaille. Der erste Versuch war noch recht vorsichtig. Die Kugel flog dennoch auf 7,68 Meter. Der zweite Stoß gelang besser und die Kugel landete bei einer Weite von 8,56 Metern.

Damit war klar, dass Jenna hinter der Favoritin Emmy Lisanne Steinbrecher vom SC Magdeburg, mit 2296 Punkten den zweiten Platz belegte. Hätte die Corona-Krise in dieser Saison den Deutschen Meisterschaften Block nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, bestünde Anlass zu Ärger, denn es fehlten lediglich 54 Punkte für die Qualifikation. Dies ist aber nun das klare Ziel fürs nächste Jahr.