Die Mannschaft vom Team Schützenhaus hat ihren Titel beim traditionellen Dankeschön-Hallenfußballturnier des SSV 80 Gardelegen verteidigt.

Gardelegen l Nach einem spannenden Finale und dem Sieg nach Neunmeterschießen schafften die Schützlinge von Ingo Klöpper den erneuten Titelgewinn. Wie in jedem Jahr möchte sich die Fußball-Abteilung des SSV 80 um Chef Jens Bombach bei den Helfern und Sponsoren bedanken und richtet in diesem Rahmen ein Hallenfußballturnier aus.

Diesmal nahmen neun Mannschaften daran teil - die Firma Hotz Automobile GmbH sagte kurzfristig ab. So wurde zunächst in drei Vorrundengruppen mit einer Doppelrunde um die Halbfinaltickets gespielt. So lösten diese die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite.

Favoriten schälen sich schnell heraus

Schnell schälten sich aber das Team Schützenhaus und Team AZV als große Favoriten heraus. Die trafen dann auch im Finale aufeinander. Hier hieß es zunächst 1:1, ehe das Neunmeterschießen knapp mit 5:4 an das Schützenhaus ging.

Bilder Team Schützenhaus durfte nach einem spannenden Neunmeterschießen den Pokal wieder mitnehmen. Foto: Michael Damke



Zum besten Torhüter des Turniers wurde Till Breitenbach vom Team Avacon gewählt. Foto: Michael Damke



Statistik

Stadt Gardelegen: Reps – Schürz, S. Rasch, Muschinski (4 Tore), Fuchs, P. Lemme, P. Rasch, Berlin (1), Niebuhr, Bache (1), Maik Schönfeld, R. Krziwanie.

Team Schützenhaus: Ch. Lemme – Schilling, Thielitz (2), F. Franz (3), Hörauf (1), Schröder (1), Schadow, Ch. Krziwanie (8), Lüppken (1), So. Franz, Eppinger.

Team AZV: Urbschat – Grothe, Soltau (1), Jaumann, Vieth (1), Hoti, Lenz (1), Baca (1), Nugel (1), Haupt (3), Burkardt (2).

Team Avacon: Breitenbach – Nielebock, Gent, Urban, Wilk, Pott, Hönig, Reuchert, Tramm.

Team NTN: Daniel Schönfeld – Vogel, Menzel (1), Schramm (1), Ott (2), Horn, Pennigstorff (5), Küster, Bens, Schnürer.

Team Lebenshilfe: Pluschke, Tempel – Matthes (1), Mahlke, Preuß (2), Koke, v. Rennings (2), Dreyer (1), Bannier (4), Müller, D. Riewe.

Team WIPAG: F. Scheinert (1) – F. Fehse (1), Jordan, Helmke, Zimpelmann, Henke, Peters, Bütow (1), Brohmann.

Team Eldisy: Toni Buske – Marco Schönfeld (4), Malte Schönfeld, Uwe Buske, Esau, Kufky, Klemm, Plettke, K. Wannagat (1), Kühnel.

BA-Glass: Rosenberger – Hille (2), Thiele, Kazsczystyn, Strizke, Pao, Siedschlag, Baumann (3), Werner (2), Grahn, Meuter.