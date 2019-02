Ein Fußball-Testspiel hat der FSV Heide Letzlingen gegen den Landesligisten TuS Schwarz-Weiß Bismark erfolgreich beendet.

Letzlingen l Der FSV Heide Letzlingen hat den nächsten Test in Vorbereitung auf die Rückrunde in der Landesklasse I erfolgreich beendet. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz hieß es am Ende gegen den Landesligisten TuS Bismark verdient 4:2 (1:2) für den Spitzenreiter der Landesklasse I.

Stammkräfte fehlen bei Bismark

Und am Ende war es ein verdienter Sieg für die Elf von Trainer Dirksen Höft, der selbst noch als aktiver Spieler die sehr erfolgreichen Bismarker Fußballzeiten mitgestaltete. Seine alten Kollegen, von denen bis auf Michael Metzger allerdings keiner mehr aktiv mitwirkte, blieben indes einiges schuldig. Es fehlte an Durchschlagskraft, Struktur im Mittelfeld und Zweikampfhärte. Natürlich fehlten nicht nur diese Dinge, sondern auch wichtige Stammkräfte.

„Vor allem das Fehlen von Robin Kroschel auf der Sechs hat man gemerkt. Wir haben in der Mitte keine Stabilität reinbekommen und vor allem im Abwehrverhalten nicht gut ausgesehen. Teilweise war das hanebüchen, was wir da abgeliefert haben“, so TuS-Trainer Christoph Grabau nach dem Match.

Tolle Leistung von Letzlingen

„Das war eine tolle Leistung meiner Mannschaft. Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Teilweise haben wir schon guten Fußball gezeigt. Auch das Tempo wollten wir hochhalten, das ist uns auch gelungen“, so Grabaus Gegenüber Dirksen Höft.

Und das Match nahm sofort Fahrt auf - besser gesagt volle Fahrt. Ehe sich die Zuschauer versahen, stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Zu diesem Zeitpunkt waren gerade einmal 86 Sekunden gespielt. Nach 21 Sekunden erzielte Torsten Kühnast das 1:0 für die Gastgeber, ehe Carlo Rämke nur gut eine Minute später das 1:1 besorgen konnte. Damit noch nicht genug. Rämke legte per Seitfallzieher (17.) sogar noch zum 2:1 für den TuS nach. Danach verflachte die Partie zusehends, allerdings war schon zu erkennen, dass sich Letzlingen damit nicht zufrieden geben würde.

Heide Letzlingen zündet Turbo

In Minute 52 wurde Kühnast im 16er gehalten – Elfmeter. Den verwandelte der Routinier selbst zum 2:2. Danach zündeten die Letzlinger den Turbo und starteten durch. Timon Motejat (71.) per Eigentor und ein Traumtor von Günter Ahlfeld in den Winkel (75.) entschieden dann praktisch die Partie.

Torfolge: 1:0 Torsten Kühnast (1.), 1:1, 1:2 Carlo Rämke (2., 16.), 2:2 Torsten Kühnast (52./FE), 3:2 Timon Motejat (71./ET), 4:2 Günter Ahlfeld (75.).

FSV Heide Letzlingen: Lübke - Märtens, Bock, Benecke, Schmidt, Wernecke, Ahlfeld, Saluck, Knackmuß, Ehrecke, Kühnast (Ölze, Pawlowsky, M. Schlamann, Lamprecht).

TuS Bismark: Kannenberg - Köhn, Sikulskyi, Mayer, Rämke, Metzger, L. Motejat, Grempler, Fichte, Gagelmann, T. Motejat (Wagener, Grabau).