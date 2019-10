Bei den Korbjägerinnen des SC Osterwieck ist die Basketballsaison im vollen Gange. Am kommenden Wochenende steht das nächste Heimspiel an.

Osterwieck (swa/fbo) l Seit Ende September sind alle Mannschaften des SC Osterwieck im neuen Spielbetrieb angekommen. Vertreten in den Altersklassen U12, U14 und U16, nimmt der Osterwiecker Nachwuchs in der Landesliga Sachsen-Anhalt teil.

Die Osterwiecker Damen sind wie letzte Saison in den Oberligen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen aktiv. In beiden Staffeln gab es vor Saisonbeginn einen Zuwachs an Mannschaften, so dass die Ilsestädterinnen insgesamt 26 Punktspiele bestreiten werden. In beiden Ligen gelang ein zufriedenstellender Start in die neue Saison. Beginnend mit einem 46:38-Auswärtssieg bei Eintracht Hildesheim, folgte eine bittere 33:70-Heimspiel-Niederlage gegen den USC Magdeburg. Am vergangenen Sonntag folgte dann ein Doppelspieltag beim USV Halle und MTV/BG Wolfenbüttel. In Halle entwickelte sich ein wahrer Basketball-Krimi. Beide Teams waren auf Augenhöhe und keine Mannschaft konnte sich mit einer Punkteführung absetzen. In der letzten Spielminute behielten die Ilsestädterinnen jedoch die Nerven. Lara Wagner verwandelte vier aufeinander folgende Freiwürfe und gab in den letzten Sekunden ein gutes Anspiel zu Maren Fricke, die den 44:42-Sieg sicherte.

Wolfenbüttel holt 20-Punkte-Führung

Mit schon einem Spiel in den Knochen ging es im Anschluss zum MTV/BG Wolfenbüttel. Dass das Spiel unter diesen Umständen eine schwere Partie werden würde, war dem SCO bewusst. Frühe Foulbelastungen machte es den Osterwieckerinnen schwer, ins Spiel zu finden. Wolfenbüttel setzte sich bis zur Halbzeit mit einer 20-Punkte-Führung ab. Dies war bis zum Schlusspfiff nicht mehr einzuholen, so dass der Sieg mit 80:50 klar an Wolfenbüttel ging.

Am kommenden Sonntag ist das Team der Linden Dudes aus Hannover um 15 Uhr im Osterwiecker Ratsgarten zu Gast. Hannover startete ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison. Gegen den Tabellennachbarn ist mit einem spannenden Spiel zu rechnen.