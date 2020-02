Dass in Deutschland wohl älteste Fußballturnier für Schulmannschaften steht in den Startlöchern.

Halberstadt l Das in Deutschland wohl älteste Fußballturnier für Schulmannschaften beginnt am Mittwoch, 5. Februar. Beim „Turnier der Tausend“ streiten bereits im 59. Jahr Schulmannschaften der dritten bis zwölften Klasse aller Schulformen in Jahrgangsturnieren um den Sieg in ihrer Altersklasse.

94 Mannschaften gemeldet

Die 59. Auflage wird wieder zu einer echten Herausforderung für die mehr als 25 Ehrenamtlichen des Kreisfachverbandes Fußball Harz. Mit 94 Teams aus 34 Schulen ist wieder ein tolles Turnier zu erwarten. Gespielt wird an drei Tagen und in drei Sporthallen parallel, die Turniere der dritten und vierten Klassen laufen dabei in Halberstadt und Wernigerode.

Wie in den Vorjahren wird am Donnerstag, 6. Februar, im Rahmen der Siegerehrung der vierten Klasse gegen 10.30 Uhr in der Sporthalle Völkerfreundschaft die offizielle Eröffnung durch den Schirmherrn, Landrat Martin Skiebe, erfolgen. Die Verantortlichen des Kreisfachverbandes Fußball Harz freuen sich auf drei spannende Turniertage.