Meister der Harzoberliga-Saison 2018/19 und damit Aufsteiger in die Landesklasse ist der VfB Germania Halberstadt II. Foto: Florian Bortfeldt

Im letzten Spiel der Saison hat VfB Germania Halberstadt II die Eintracht aus Derenburg mit 5:1 besiegt.

Halberstadt l Gleich zu Beginn dieser Spitzenbegegnung zeigten die Derenburger Fußballer jedoch, dass sie hier nicht als Verlierer vom Platz gehen wollten und schossen sich mit Fabian Herrmann (17. Minute) mit 1:0 in Führung. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, erst dann haben wir unser Potential entfaltet“, analysierte Halberstadts Trainer Hannes Deicke. Denn die Antwort von den Gastgebern folgte dreimal hintereinander. Erst schoss Collin Weber (20.) den Ausgleichstreffer, danach gelang Matthias Eheleben (25.) die 2:1-Führung. Eine Minute später baute diese schließlich Leon Pust weiter aus und so ging es mit einem 3:1 für den Staffelsieger in die Kabine.

Nach der Pause versuchten die Gäste immer wieder durch die VfB-Abwehr zu brechen, was aber nur selten gelang. Dabei nutzten die Germanen ihre Kontermöglichkeiten. In der 51. Minute gelang es abermals Matthias Eheleben, sich abzusetzen, um ein Tor zu machen und 25 Minuten später setzte wiederum Weber schließlich den Schlusspunkt. So gewann die Reserve aus Halberstadt verdient mit 5:1, es war der 20. Sieg im 30. Punktspiel.

Aufstieg stand schon fest

„Wie in vielen Spielen zuvor hätte es auch hier drei, vier Tore mehr geben können. So haben wir die 1:0-Hinspielniederlage wieder gut gemacht und uns einen tollen Abschluss bereitet, über den wir uns sehr freuen“, so Deicke.

Bilder Schon früh hatte Halberstadt die Chancen, in Führung zu gehen. Hier kommt Erwin Liese (r.) per Kopfball zum Torabschluss. Foto: Florian Bortfeldt



Die Ehrung für den Harzoberliga-Meister 2019 nahmen Eckhard Ohlhoff und Hans-Werner Meves (r.) vom KFV Harz vor. Foto: Florian Bortfeldt



Schon vor der Partie stand der sichere Aufstieg in die Landesklasse fest, der mit diesem Sieg noch einmal veredelt wurde. Vom Kreisfachverband Fußball Harz waren Eckhard Ohlhoff und Hans-Werner Meves vor Ort, um die Ehrung vorzunehmen. Sie vertraten den aus gesundheitlichen Gründen abwesenden Harzoberliga-Staffelleiter Hansi Kunze. Ohlhoff wünschte dem Kreismeister 2019 viel Erfolg für die kommende Landesklasse-Saison. Der VfB Germania II feierte im Anschluss den Meistertitel.

Statistik

VfB Germania Halberstadt II: Knothe - Elster, Lehmann, Bochnia, Liese, Pust, Weber, Eheleben (66. Kleine), Hanke (66. Stock), Staat (46. Taubert);

SV Eintracht Derenburg: Kleinau - Reinhardt, Nico Hillen, Augustin, Kohlhardt, Abel (76. Doerge), Herrmann, Rudolf, Herrmann, Winkel, Herrschaft (56. Martin Hillen);

Torfolge: 0:1 Fabian Herrmann (17.), 1:1 Collin Christian Weber (20.), 2:1 Matthias Eheleben (25.), 3:1 Leon Pust (26.), 4:1 Matthias Eheleben (51.), 5:1 Collin Christian Weber (78.);

Schiedsrichter: Jan Kriesche;

Zuschauer: 48