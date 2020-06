Auch für den HT 1861 Halberstadt geht eine ungewöhnliche Saison zu Ende.

Halberstadt l Der Spielbetrieb für die Sportlerinnen und Sportler in den Abteilungen Handball und Tischtennis wurde vorzeitig beendet. Die Meisterschaften und öffentlichen Auftritte für die Teams der Abteilung Cheerleading in den Sommermonaten sind abgesagt.

Mit gut 500 Mitgliedern zählt der HT 1861 Halberstadt zu den größeren Vereinen in der Kreisstadt und im Landkreis Harz. In sechs Abteilungen kann man sich sportlich betätigen. Die letzten Wochen fasst Präsident Denis Schmid wie folgt zusammen „Seit über 25 Jahren engagiere ich mich beim HT 1861. An die Saison 2019/20 werde ich mich ganz sicher noch lange erinnern. Die Beschränkungen der letzten drei Monate waren für mich kaum vorstellbar und auf die Auswirkungen mussten wir wöchentlich reagieren. Die Ungewissheit war dabei eine besondere Herausforderung.“

Abteilungen sind gut aufgestellt

Mit dem Verlauf der Saison bis Mitte März konnten die Vereinsverantwortlichen zufrieden sein. So wird das Sportangebot im Kleinkindbereich weiterhin bestens angenommen, die inzwischen knapp 50 Aktiven in der Abteilung Badminton nehmen immer häufiger an Turnieren teil und das Projekt „Kids Aktiv - RehaSport für Kinder und Jugendliche“ ist in der Umsetzung. Über 40 ehrenamtliche Übungsleiter und Funktionäre stellen den Trainings- und Wettkampfbetrieb beim HT 1861 sicher. „Ihnen gilt der besondere Dank des Präsidiums“, so Schmid.

Bilder Zum Jahresbeginn wurde der HT 1861 erneut mit dem Gütesiegel „Kinder- und jugendfreundlicher Sportverein“ (Kreissportbund) und als...



Die weibliche Jugend C des HT 1861 wurde ungeschlagen Bezirksmeister. Emilie Horvath (am Ball), hier im Spiel gegen den HC Salzland 06, war dabei mit 41 Toren...



Die männliche Jugend C des HT 1861 Halberstadt, hier mit Son Eric Bui (Mitte) im Spiel gegen den HV Rot-Weiß Staßfurt, erkämpfte nach deutlicher...



Die jüngsten Handballer der E-Jugend bereiten sich intensiv auf die neue Saison 2020/21 vor. Fotos (2): Verein



Die Abteilungen Cheerleading, Handball und Tischtennis nehmen an den Meisterschaften ihrer Landesfachverbände teil. Die Abteilung Tischtennis mit Abteilungsleiter Dr. Frank Rebmann hat erneut sehr gute Ergebnisse erzielt. Ein besonderer Schwerpunkt für die Abteilung ist der Aufbau von Nachwuchsmannschaften. Das Ziel wird weiterhin kontinuierlich verfolgt.

Cheerleader müssen sich gedulden

Besonders hart treffen die Corona-Beschränkungen die Abteilung Cheerleading. Ihre Meisterschaften und ihre Auftritte, beispielsweise beim Siedlerfest oder beim Hoffest des Gymnasiums „Martineum“, sind abgesagt. Abteilungsleiterin Daniela Wäser meint hierzu: „Unsere Teams haben ihre Programme seit September erarbeitet und hart trainiert. Die Ergebnisse können sie nun leider nicht präsentieren. Das ist wirklich schade.“

Handball-Abteilung mit Entwicklung zufrieden

Reduziert man die Saison 2019/20 für die Abteilung Handball auf die Abschlusstabellen, so darf Abteilungsleiter Matthias Stober ebenfalls zufrieden sein. Die erste Männermannschaft, erstmals in der Sachsen-Anhaltliga angetreten, hat als Aufsteiger eine sehr solide Saison gespielt und vor allem in vielen Heimspielen überzeugt. Besonders freuen kann sich die Abteilung über die Ergebnisse der C-Jugendmannschaften. Die männliche Jugend C mit den Verantwortlichen Wolfgang Lüddecke und Björn Heising hat sich im Laufe der Saison enorm gesteigert und einen tollen dritten Platz erreicht. Ein noch besseres Ergebnis hat die weibliche Jugend C erzielt. Die Mannschaft mit Trainerin Christine Zabel ist Bezirksmeister.

Verbessert hat sich während der Saison die Zusammenarbeit mit den Grundschulen. Knapp 30 Kinder im E- und D- Jugendalter bereiteten sich im März bereits auf die Saison 2020/21 vor. „Diesen Schwung wollen wir wieder aufnehmen. Es ist gelungen, viele Kinder für den Handballsport zu begeistern. In der Saison 2020/21 wollen wir wieder mit Mannschaften in der E- und D-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Für die Zukunft des Handballsports in Halberstadt ist das sehr wichtig“, erklärt Vereinschef Denis Schmid.

Mit Blick auf die Wochen bis zu den Sommerferien meint der HT-Präsident „Mit der sechsten Verordnung ist der Trainingsbetrieb nach dem 28. Mai grundsätzlich unter Einhaltung der Abstands- unter Hygienevorschriften wieder möglich. Wir haben für die Sporthalle ,Völkerfreundschaft‘ ein Hygienekonzept geschrieben. Das werden wir in der ersten Juni-Woche testen und wollen dann den Aktiven ab dem 8. Juni zumindest eine Trainingseinheit pro Woche anbieten“, schildert Denis Schmid den aktuellen Stand.

„Wenn man die Einschränkungen der letzten Wochen als Chance sehen möchte, dann hoffe ich sehr, dass viele Kinder, Jugendliche und deren Eltern festgestellt haben, wie wichtig Bewegung und soziale Kontakte sind. Auf unseren Homepage www.ht1861.de werden wir über die angepassten Trainingszeiten informieren und freuen uns über jeden, der sich einmal ausprobieren möchte, sei es beim Tischtennis, Badminton, Cheerleading oder Handball“, lädt der Vereinschef alle Sportinteressierten dazu ein, beim Training des HT 1861 rein zu schnuppern.