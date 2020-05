Der VfB Germania Halberstadt hat aktuell zwei Trainingsgäste.

Halberstadt l Torwart Fabian Guderitz hält sich an seiner alten Wirkungsstätte fit. Georg Fleischhauer trainiert im Friedensstadion für einen Start bei Olympia.

Auf Grund der unterschiedlichen Lockerungen in den Eindämmungsverordnungen der einzelnen Bundesländer, haben viele Leistungssportler Probleme sich entsprechend auf die bevorstehenden Wettkämpfe vorzubereiten. Hier bietet das Halberstädter Friedensstadion dank des gemeinsamen Nutzungskonzeptes des Freizeit-und Sportzentzum und des VfB Germania beste Trainingsmöglichkeiten.

Guderitz bezieht Nachwuchs in Übungen ein

So nutzte Georg Fleischhauer, als Gast des VfB Germania, kürzlich die Tartanbahn um sich in Sprint und Hürdenlauf fit zu halten. Der einunddreißigjährige Leichtathlet plant seine erneute Teilnahme an Olympischen Spielen und fährt dabei zweigleisig. Am liebsten würde er bei den Sommerspielen als Hürdenläufer an den Start gehen. Sollte das nicht gelingen, arbeitet er bereits an der Teilnahme bei den Winterspielen als Bob-Anschieber. Georg Fleischhauer nahm an den Sommerspielen 2012 teil. Außerdem startete er bei den Weltmeisterschaften 2011 und erlief sich Gold und Silber bei den Deutschen Meisterschaften in den Jahren davor.

Bilder Fabian Guderitz bezieht als lizenzierter Trainer in sein Übungen den VfB-Nachwuchs mit ein. Foto: privat



Georg Fleischhauer will bei Olympia 2021 starten. Foto: privat



Auch Fabian Guderitz, Torhüter des 1. FC Lok Leipzig, nutzte den Kunstrasenplatz des Friedensstadions um den Ballkontakt nicht zu verlieren. In der verordneten Trainingspause des Regionalligatabellenführers kehrte er in seine Heimat zurück und ließ sich von seinem Jugendtrainer und Vater einige Bälle servieren. Fabian Guderitz nutzte, als lizensierter Trainer, auch gleich die Gelegenheit einige Nachwuchstorhüter mit in seine Übungen einzubeziehen.