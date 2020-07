Fuhren in ihren neuen Trikots gleich einen Sieg ein, die Kicker des Bebertaler SV. Foto: Verein

Der Bebertaler SV hat gegen den Blau-Gelb Alleringersleben ein Testspiel bestritten.

Bebertal l Der Bebertaler SV bedankte sich im Rahmen des Testspieles bei der SG Blau-Gelb Alleringerleben bei Siegfried Kinast für den gesponserten Trikotsatz der Firma Kinast Transporte.

Trikots erfolgreich eingeweiht

Die Trikots erstrahlen in schwarz-gold und passen sich somit den Vereinsfarben an. Die Einweihung der Trikots erfolgte direkt mit einem 6:1-Auswärtserfolg in Alleringersleben.

Für die Bebertaler trafen Hans Trappiel, Norman Weitz, Jonny Blume, Tim Gohrbandt und zweimal Neuzugang Reiner Jacobs. Fabian Kaiser konnte zwischenzeitlich für die SG Blau-Gelb Alleringersleben auf 2:1 verkürzen. Am Sonnabend testet die Mannschaft von Kevin Köhne beim Landesklassenteam Olympia Schlanstedt.