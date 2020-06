Der Fußballverband Sachsen-Anhalt bietet eine C-Lizenz-Fortbildung (online) an.

Halberstadt l Die Weiterbildung umfasst fünf Lerneinheiten und besteht aus zwei Webinaren, jeweils am 9. Juli und 16. Juli in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr. Dazu kommt eine Online­phase zwischen den Webinaren. Sofern es die Regelungen der Landesregierung zulassen, ist an diese Online-Fortbildung eine Praxiseinheit von zwei bis drei Lerneinheiten geknüpft.

Praxistag in Hettstedt

Dieser Praxistag wird im Ausbildungsbereich West voraussichtlich in Hettstedt stattfinden. Im Juli finden auch zwei Webinare für die B-Li­zenz-Fortbildung statt.

Am 6. und 13. Juli geht es um „Pressingvarianten“. Die Fortbildungen umfassen fünf Lerneinheiten, mit jeweils zwei Webinaren und einer Onlinephase. Die Anmeldung erfolgt online über die Homepage www.fsa-online.de im Bereich Qualifizierung über den Veranstaltungskalender.