Trotz früher Führung durch den Eilslebener SV, glingt den beiden Mannschaften nur das Unentschieden.

Eilsleben (köh) l In einer kurzweiligen und intensiv geführten Partie trennen sich der Eilslebener SV und die zweite Mannschaft aus Barleben mit einem 1:1-Unentschieden.

Gegen die beste Mannschaft der Rückrunde begann das Heimteam aus Eilsleben wie die Feuerwehr. Bereits in der vierten Spielminute vollendete Enrico Wilke einen schönen Spielzug zur Führung. Auch in der Folgezeit ließ der ESV zu viele Chancen liegen und ging mit dem knappen Vorsprung in die Pause. Direkt nach Wiederbeginn hatte Florian Hamel die große Chance die Führung auszubauen, doch Barlebens Torhüter Dominic Ferchland parierte den berechtigten Foulelfmeter, nachdem Wilke unsanft gestoppt worden war.

Gute Tormöglichkeiten

Davon beflügelt entwickelte sich die Partie zusehends ausgeglichener, beide Teams schenkten sich in den Zweikämpfen nichts und erarbeiteten sich gute Tormöglichkeiten. Eine davon verwandelte Rick Goedicke, der einen langen Ball mit einem sehenswerten Lupfer zu vollenden wusste. In den Schlussminuten war es der Eilslebener SV, der die Führung mehrmals auf dem Fuß hatte, allerdings scheiterten die Angreifer mehrmals am Torhüter. Das Endergebnis von 1:1 stoppt damit die Siegesserie der Barleber, die zuvor drei Siege in Folge feierten. Der Eilslebener SV hingegen holt sein zweites Remis in Folge und will in der kommenden Woche gegen Flechtingen nun endlich den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren.