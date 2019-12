Mit einem emotionalen Treffer in der Nachspielzeit hat der Haldensleber SC am Sonnabend bei Fortuna Magdeburg gewonnen.

Magdeburg l Tim Girke sorgte in einem Spiel, das bezeichnend für die Hinrunde des HSC war, für die Entscheidung.

Ende gut, alles gut: So könnte nicht nur das Fazit des Haldensleber SC nach der Verbandsligapartie bei Fortuna Magdeburg lauten, sondern auch der gesamten Hinrunde. „Es spiegelt so ein bisschen die ganze Saison wider. Wir sind super reingekommen, führen verdient mit 2:0, machen das dritte nicht und verlieren nach dem ersten Gegentor komplett den Faden. Aber die Mannschaft hat wieder Charakter gezeigt und die Partie am Ende noch gewonnen“, resümierte Marco Wagner aufregende Minuten am Schöppensteg.

Lucky Punch in der Nachspielzeit

Der HSC begann gut und verfügte am Sonnabend mit Lucas Krüger über die nötige Effektivität im Angriff. Nach einer Eingabe von Marius Wille traf der Angreifer sehenswert aus 22 Metern zur Führung (11.). Fortuna ließ hingegen den ersten Hochkaräter durch Glage aus (18.). Nach einer Ecke erhöhte Krüger auf 2:0 (28.) und stellte die Weichen damit früh auf Auswärtssieg. „Die Tore hat er super gemacht“, lobt Wagner, der im zweiten Durchgang aber ein fehlerhaftes Spiel seines Teams sah. „Wir verlieren vor dem ersten Tor in einer eigenen Überzahlsituation den Ball, vor dem zweiten spielt Tim Girke einen katastrophalen Fehlpass.“ Beide Male zeigten sich nun aggressivere Fortunen clever, überlupften durch Garz (64.) und May (77.) Switala clever zum Ausgleich.

Bilder Marvin Mäde (vorne) im Kopfballduell mit Magdeburgs Philipp Glage. Am Ende gewann der HSC mit 3:2. Foto: Josefine Keilwitz



Doch der HSC gab nicht auf und kam in der zweiten Minute der Nachspielzeit durch den nun wie angestachelt spielenden Girke zum Siegtreffer. „Das ist Tim Girke, mit viel Klasse und noch mehr Willen hat er das Tor gemacht“, freute sich Wagner.

Statistik

HSC: Florian Switala, Lucas Krüger, Eugen Schunaew, Kevin Zimmermann, Felix Kaschlaw, Denny Hevekerl, Marius Wille, Tim Girke, Marvin Mäde, Benjamin Sacher, Floralb Daxha (71. Philipp Krause)

Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern)

Zuschauer: 39

Tore: 0:1 Lucas Krüger (11.), 0:2 Lucas Krüger (28.), 1:2 Christopher Garz (64.), 2:2 Kenny May (77.), 2:3 Tim Girke (90.+2)