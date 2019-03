Im zweiten Heimspiel des Jahres gab es für den Haldensleber SC die zweite Niederlage.

Haldensleben l Am Sonntag hatte die Mannschaft von Marco Wagner gegen den Tabellennachbarn Eintracht Elster mit 0:1 das Nachsehen. Dabei bot die Wagner-Elf im Gegensatz zum ersten Heimspiel gegen Sangerhausen eine deutlich bessere Leistung und am Ende wäre eine Punkteteilung sicherlich verdient gewesen. Doch durch zu viele vergebene Chancen blieb dies dem HSC untersagt.

Nach Anpfiff der Partie fand der Gastgeber ordentlich ins Spiel und hatte bereits nach fünf Minuten durch Sacher (5.) die erste gute Schussgelegenheit. In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Mitte des ersten Durchgangs bekam nach einem Eckball Hevekerl (26.) den Ball vor die Füße, doch er scheiterte aus Nahdistanz am Eintracht-Keeper Heidel.

Torlos in die Halbzeit

Die Gäste kamen in den ersten 45 Minuten nur zu einer ernsthaften Möglichkeit, die Schüler (36.) gegen den gut parierenden Switala vergab. So endete eine ausgeglichene erste Halbzeit.

Schüler mit dem Tor des Tages

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die „Blau-Gelben“ den Druck und in der 50. Minute ging ein Siegmund-Kopfball (50.) nur knapp über die Querlatte. Eine Schrecksekunde musste die Heimelf in der 57. Minute überstehen, als Switala einen missglückten Befreiungsschlag fast ins eigene Gehäuse beförderte. Die gut stehende HSC-Abwehr sollte in den gesamten 90 Minuten nur einmal unachtsam agieren und dies führte sofort zum Torerfolg der Gäste. Nach einer Flanke in den HSC-Strafraum fühlte sich niemand für Schüler (59.) verantwortlich, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Torlinie befördern brauchte. Somit wurde der HSC für nur einen Fehler eiskalt bestraft.

Nur knapp zehn Minuten später stand die Vorentscheidung bevor, als HSC-Abwehrmann Wille ein Foulspiel im Strafraum beging. Den fälligen Foulelfmeter parierte Switala (70.) aber stark und auch der Nachschuss ging an die Querlatte. So hielt der HSC-Schlussmann seine Elf im Spiel. Von nun an agierte der HSC mit wütenden Angriffen und drängte Elster dauerhaft in seine Hälfte. Der eingewechselte Krüger (75.) vergab die erste Chance zum Ausgleich, als er aus spitzem Winkel versuchte Heidel zu überwinden.

Nur fünf Minuten später kam Sacher (80.) frei zum Torschuss, doch auch er scheiterte an Heidel. Die letzte gute Chance vergab Siegmund (88.) aus dem Gewühl heraus und somit blieb dem HSC der verdiente Ausgleich untersagt.

Leichter wird es am Samstag definitiv nicht, dann geht die Reise zur Verbandsliga-Mannschaft der Stunde und gleichzeitigem Tabellenführer Romonta Amsdorf. HSC-Trainer Wagner sagte nach dem Spiel: „Heute haben wir es einfach nicht verdient den Platz als Verlierer zu verlassen. Ein Remis wäre mehr als verdient gewesen. Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen und wurden durch eine Unachtsamkeit bitter bestraft. Den einzigen Kritikpunkt, den ich meiner Mannschaft machen muss, ist, dass wir erst nach dem 0:1-Rückstand das Spiel geboten haben, was wir uns über 90 Minuten vorgenommen hatten. Jetzt müssen wir abermals die Köpfe hoch bekommen und in der kommenden Woche zum Tabellenführer nach Amsdorf reisen.“

Statistik

Haldensleber SC: Switala - Wille, Duda, Zimmermann, Hübner (71. Lipowski) - Mäde, Cristovao (62. Krüger), Girke (85. Hampel), Hevekerl, Sacher - Siegmund

Tor: 0:1 Schüler (59.)

Bes. Vorkommnis: Switala hält 11m (70.)