Marvin Mäde (rechts) und der Haldensleber SC gewannen am Sonntag in Arnstedt mit 4:1. Foto: Mario Keilwitz

Mit einem 4:1-Auswärtssieg in Arnstedt hat sich der Haldensleber SC für den schwachen Rückrundenauftakt rehabilitiert.

Haldensleben l Dabei ließ sich das Team von Marco Wagner vom frühen Rückstand nicht verunsichern. Was für eine Wende vom HSC, denn im Gegensatz zur Vorwoche zeigte das Team beim Auswärtsspiel in Arnstedt ein komplett anderes Gesicht und gewann am Ende hochverdient mit 1:4 Toren.

HSC mit verändertem Gesicht

Gegenüber der Heimpleite gegen Sangerhausen ließ der HSC in Arnstedt nichts vermissen und agierte mit reichlich Spielwitz, Kampf und Einsatzbereitschaft. Dies forderte Wagner ausdrücklich und seine Mannen setzten es auch über 90 Minuten um.

Gleich von Beginn an versuchte der HSC die Gastgeber unter Druck zu setzen, was auch weitestgehend gelang. Aber irgendwie kam Wagner sich wie im falschen Film vor, als sich in der neunten Minute Edelweiß Arnstedt das erste Mal vor dem HSC-Gehäuse zeigte und Illigers Schuss (9.) zur überraschenden Führung für die Gastgeber im unteren Eck landete. Aber der Gast bewahrte die Ruhe und setzte weiter die geforderten Aufgaben des Trainers um. So dauerte es nur vier Minuten und nach einem Eckball von Girke fasste sich Hevekerl (13.) ein Herz und beförderte das Leder mit Marke „Traumtor“ aus 20 Metern in den Torwinkel.

Schneller Ausgleich beflügelt

Der schnelle Ausgleich beflügelte die „Blau-Gelben“ zunehmend und knapp eine Viertelstunde später probierte es Kapitän Girke per Freistoß, den aber Alfiado im Arnstedter Tor parierte, doch den abprallenden Ball versenkte Cristovao (27.) per Kopf zur 1:2-Führung. Die HSC-Abwehr ließ kaum Möglichkeiten der Gastgeber zu, dennoch musste die Wagner-Elf nach einem Lattenschuss (40.) fast den Ausgleich hinnehmen. Im Gegenzug hätte Hevekerl (42.) mit seinem Schuss aus der zweiten Reihe fast das 1:3 erzielt.

Nach dem Seitenwechsel passierte gut 20 Minuten nichts, dann wurde Girke (64.) in den Lauf bedient und blieb eiskalt vor dem Tor. Mit dem 1:3 stellte er die Weichen ganz klar auf Auswärtssieg. Arnstedt sollte nur noch zu einer Möglichkeit kommen, als der eingewechselte Mania (78.) frei vor Switala auftauchte, doch der wieder einmal starke Rückhalt im HSC-Tor parierte.

Der letzte Konter der Partie lief über die beiden Einwechselspieler, denn in der Schlussminute bediente Lipowski im Zentrum Krüger (90.) und jener machte mit dem 1:4 den Deckel drauf. So gewann der HSC am Ende auch in der Höhe verdient mit 1:4 und machte die Heimschlappe gegen Sangerhausen eindrucksvoll wett.

HSC-Coach Wagner zufrieden

Der hochzufriedene HSC-Coach Wagner sagte nach dem Spiel: „Ich muss meiner Mannschaft heute ein riesen Kompliment machen. Wir haben heute eine sehr engagierte Leistung gebracht und selbst nach dem Rückstand haben wir die Ruhe bewahrt. Wir haben uns zu keiner Zeit von unserem Konzept abbringen lassen und haben über 90 Minuten hinweg sehr diszipliniert gespielt. Dies zeigt deutlich, was alles möglich ist, wenn sich jeder Spieler an seine Aufgaben hält. Leider haben wir das in der Vorwoche nicht gemacht. Wenn wir in Zukunft weiterhin solchen Fußball spielen, holen wir auch unsere nötigen Punkte. Das war heute ein ganz starker Auftritt meiner Mannschaft.“

Mit dem Auswärtssieg klettert der HSC wieder auf den sechsten Tabellenplatz zurück und empfängt am Sonntag den Fünften Eintracht Elster im Waldstadion.

Statistik

HSC: Switala - Wille, Schunaew (80. Lipowski), Duda, Hübner - Mäde, Cristovao (67. Krüger), Girke, Hevekerl, Sacher - Siegmund (89. Hampel)

Tore: 1:0 Illiger (9.), 1:1 Hevekerl (13.), 1:2 Cristovao (27.), 1:3 Girke (64.), 1:4 Krüger (90.)