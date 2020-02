Der Nachwuchs des Haldensleber SC kann auf eine erfolgreiche Hallensaison zurückblicken.

Haldensleben l Auch wenn die Endspielrunden bei der G- und F-Jugend noch ausstehen. Mit den Kreismeistertiteln bei A-, B- und C-Jugend setzte der HSC seine Dominanz der letzten drei Jahre fort. Nur bei der B-Jugend war es in diesem Jahr knapper als erwartet. Bei den Zwischenrunden zur Hallenlandesmeisterschaft setzten sich dann von A- bis D-Jugend alle Mannschaften sportlich souverän durch. Nur die C-Jugend wurde im Nachgang zurückgestuft, da irrtümlich ein gelb-rot-gesperrter Spieler eingesetzt wurde. Dies war aber der einzige Wermutstropfen, der verkraftet werden musste. Die Enttäuschung beim Team war natürlich enorm.

Nachwuchs erfolgreich unter dem Hallendach

In den Hallenlandesmeisterschaftsendrunden war bei allen Turnieren bis zum letzten Spiel alles möglich. So belegte die A-Jugend mit tollem Futsal den dritten Platz. Die bei der Hallenkreismeisterschaft mit Schwierigkeiten gestartete B-Jugend errang sogar den zweiten Platz im Land. Bei der Hallenlandesmeisterschaft der D-Jugend in Braunsbedra, erreichte das HSC-Team einen sehr guten fünften Platz und konnte als einziges Team eine Mannschaft aus dem Nachwuchsleistungszentrum schlagen.

Neben den Platzierungen der Teams wurde bei der A-Jugend mit Patrick Hauer der beste Spieler und der beste Torschütze gestellt, genauso wurde Steven Willms bester Spieler beim B-Jugend-Turnier und auch bei der D-Jugend bekam der HSC eine Einzelauszeichnung. Dustin Schwettge wurde zum besten Torhüter gewählt.

Bilder Platz fünf gab es in der Talenteliga für die D-Jugend. Foto: Haldensleber SC



Vizelandesmeister wurde die B-Jugend. Foto: Haldensleber SC



Nachwuchsarbeit trägt Früchte

Abteilungsleiter Gunnar Schütze zu den Ergebnissen: „Ich freue mich riesig über die Erfolge unserer Teams und noch mehr über die Einzelauszeichnungen. Es wird Jahr für Jahr deutlicher, dass nur durch die Talentförderung in der Talenteliga, die parallele DFB-Stützpunktausbildung und das nachfolgende Spielen in den höchsten Ligen Sachsen-Anhalts solche Erfolge möglich sind. Deshalb ist es mir besonders wichtig, auf die Zusammenarbeit mit dem KFV Börde und dem FSA zu setzten. Denn wenn die jetzigen Strukturen verändert beziehungsweise abgeschafft werden, können wir im Bördekreis in Zukunft auf Landesebene die Lichter ausmachen, da es aktuell immer schwieriger wird, talentierte Spieler zu finden, was den DFB-Stützpunkt genauso betrifft. Es ist ohne wirkliche Talentförderung unmöglich, Spieler so zu entwickeln, dass es für die höchsten Ligen Sachsen-Anhalts und höher reicht.“