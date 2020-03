In der Barleber Mittellandhalle fand das exzellent besetzte „U9-Hallenmasters der Kreissparkasse Börde“ statt.

Barleben l Den Organisatoren vom FSV Barleben ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, den Zuschauern ein absolut attraktives Teilnehmerfeld im F-Jugendbereich zu präsentieren.

Prominente Vereine im Teilnehmerkreis

Neben den gastgebenden Barleber YoungsterS waren Werder Bremen, Hertha BSC, Hansa Rostock, Hertha 03 Zehlendorf, Hessen Kassel, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Union Berlin mit dabei. FCM-Stadionsprecher Torsten Rohde, der als Turniersprecher durch den Tag führte, eröffnete das Turnier gemeinsam mit FSV-Chef Ingolf Nitschke.

Gespielt wurde in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen jeden“ und anschließend mit einer Gold- und einer Silberrunde. Die Auslosung ergab folgende Zusammenstellung: In der Gruppe „Kreissparkasse“ trafen der FSV Barleben 1911, FC Hansa Rostock, 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig aufeinander. Und in der Gruppe „NIGARI“ spielten die Teams von Hertha 03 Zehlendorf, Hessen Kassel, Hertha BSC und außerdem der SV Werder Bremen um den Einzug in die Goldrunde.

Bilder Joshua Yoon wurde von FSV-Chef Ingolf Nitschke als bester Spieler ausgezeichnet.



Das Eröffnungsspiel bestritten die Teams von Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Union Berlin. Und die Eisernen zeigten mit einem 7:0-Sieg ihre Spielstärke. Der SV Werder Bremen verlor sein erstes Spiel gegen die Jungs von Hertha 03 Zehlendorf knapp mit 2:3.

Hertha-Nachwuchs überzeugt

Nach vielen tollen und spannenden Spielen, bei denen die Jungs das eine und andere Mal ihr Können aufblitzen ließen und die Zuschauer zum Staunen brachten, setzten sich in der Gruppe „Kreissparkasse“ der 1. FC Union Berlin und Hansa Rostock und in der Gruppe „NIGARI“ Hertha 03 Zehlendorf und Hertha BSC Berlin durch. Für die Silberrunde qualifizierten sich Werder Bremen, der FSV Barleben sowie Hessen Kassel und die Eintracht aus Braunschweig.

Den besten Eindruck hinterließ aber an diesem Tag wieder die U9 von Hertha BSC, die sich am Ende völlig verdient als Turniersieger durchsetzte. Platz zwei ging – ebenfalls wie im Vorjahr – an die starken Zehlendorfer vor Union Berlin. Auf den weiteren Plätzen folgten Hansa Rostock, Werder Bremen, Hessen Kassel, Eintracht Braunschweig und der FSV Barleben.

Auszeichnungen für Yoon, Groß und Jungmann

Mit Joshua Yoon stellten die Zehlendorfer an diesem Tag den besten Spieler des Turniers. Bester Torschütze wurde Max Groß (9 Treffer) von Union Berlin und als besten Torwart wählten die Trainer Simon Jungmann vom FSV Barleben. Bei der anschließenden Siegerehrung gab es durch FSV-Chef Ingolf Nitschke und FCM-Stadionsprecher Torsten Rohde noch eine kleine Tombola mit tollen Preisen. Den kompletten Spielplan können alle Interessierte auf der Seite www.barleber-youngsters.de einsehen.

„An dieser Stelle auch noch einmal ein ganz dickes Dankeschön an alle fleißigen Helfer, die mit ihrem Einsatz vor und während des Turniers für einen reibungslosen Ablauf sorgten“, betonte Andreas Ibe vom FSV Barleben abschließend. „Ein erstes Feedback der Teams fiel ebenfalls sehr positiv aus und der eine oder andere Trainer betonte, dass man sich über eine Einladung im nächsten Jahr wieder freuen würde“, so Ibe weiter. Das sollte doch Ansporn genug sein, auch 2021 ein solch attraktives Turnier wieder auf die Beine zu stellen.