Mit dem Trainingsauftakt hat der FC Einheit Wernigerode den Startschuss in die bevorstehende Verbandsliga-Saison gegeben.

Wernigerode l Der sportliche Leiter Dirk Rühr begrüßte auf dem „altehrwürdigen Innenhof“ am Mannsberg – das neue Vereinsheim steht den Einheit-Fußballern erst nach der offiziellen Einweihung am heutigen Mittwoch zur Verfügung – neben der Aufstiegsmannschaft auch den neuen Trainer und die Neuzugänge. Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, übernimmt Marko Fiedler, der bis Mitte der ersten Halbserie den bisherigen Staffelkontrahenten Magdeburger SC Preussen erfolgreich trainiert hatte, das Zepter bei den Hasserödern.

Gleichzeitig stellte Dirk Rühr der Mannschaft auch die Neuzugänge vor, zwei davon kamen aus den eigenen Reihen. Niclas Kodatis spielte bisher in der zweiten Mannschaft und will sich nun der sportlichen Herausforderung stellen. Marcus Niehoff zeigte nach langer Verletzungspause in seiner letzten A-Junioren-Saison und parallel auch in der Zweiten sein Potenzial und will sich nun in der ersten Mannschaft beweisen.

Neuzugänge werden begrüßt

Danach wurden auch die vier „externen“ Neuzugänge begrüßt. Für das offensive Mittelfeld wurde Steven Rentz vom FSV Grün-Weiß Ilsenburg in seine Heimatstadt Wernigerode zurückgeholt, in Mittelfeld und Abwehr kam Tim Carstens in seinem bisherigen Verein Blankenburger FV zum Einsatz. Außenverteidiger Felix Kanter wechselt vom zukünftigen Staffelkontrahenten SV Westerhausen an den Mannsberg, im Tor wird der junge Julian Nebe (bisher Stahl Thale) unter den nun drei Keepern weiter anheizen.

Bilder Vereinschef Hartmut Kläfker überreichte Co-Trainer Heiko Helmstedt, der zum Trainingsauftakt seinen 50. Geburtstag beging, einen Präsentkorb. Foto:...



Auch einen weiteren Abgang gab der FC Einheit bekannt, Tassilo Werner wird in puncto Training etwas kürzer treten und kehrte zu seinem Heimatverein TSV Langeln zurück.

Auch einen Grund zu Feiern gab es bei der Saisoneröffnung: Co-Trainer Heiko Helmstedt wurde am Montag 50 Jahre.