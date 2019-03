Der SV Irxleben hat beim Burger BC in der Landesliga Nord gastiert.

Irxleben l Die wichtigste Botschaft schickte Thomas Sauer gleich voran: „Den Jungs, die sich heute zur Verfügung gestellt haben, kann man keinen Vorwurf machen. Aus dem Trainingskader von 21 Mann waren neun Mann anwesend.

Nachwuchsspieler helfen aus

Der Rest musste mit dem Trainerteam oder A-Jugendlichen aufgefüllt werden. André Beck hat gespielt, obwohl er dieses Jahr noch gar nicht trainiert hat. Stefan Kotulla kam aus der Nachtschicht und fuhr nach dem Spiel wieder direkt zur Arbeit. Die Spieler, die aus privaten Gründen fehlen oder wegen Sperren, müssen sich überlegen, ob das alles noch so richtig ist. Wenn es so weiter geht, werden wir nicht mehr viele Punkte holen.“

Die Irxleber kamen beim BBC, der zuvor in dieser Saison zu Hause noch sieglos war, ganz anständig in die Partie. Zwar fehlte Dynamik im Spiel, doch Tobias Herrmann hatte erste Chancen, die er allerdings nicht nutzen konnte. Abgezockter zeigte sich da der Gastgeber. „Burg hat mit der ersten Chance die Führung gemacht. Beim zweiten Gegentor hören wir auf zu spielen, weil wir mit einem Freistoßpfiff für den Gegner rechnen. Da waren wir nicht bei der Sache“, blickt Sauer zurück.

Gastgeber führt zur Halbzeit

Hannan (11.) und Teege (45.) sorgten so für die 2:0-Halbzeitführung. Der SVI reagierte in der Pause, stellte auf Dreierkette um und brachte einen dritten Angreifer. Doch es fehlte die Durchschlagskraft. So spielte der BBC den ersten Heimsieg nach Hause, nutzte die sich bietenden Räume in der Schlussphase noch zu den Treffern drei und vier durch Teege (83.) und Carsten Madaus (87.), bevor Tobias Herrmann der Ehrentreffer gelang (89.).

Statistik

Burger BC: Maurice Dünnebier - Christian Madaus, Hannes Schock, Leo Lichtenberg, Carsten Madaus, Lucas Friedrich (84. Philip Rißling), Ibraheem Hannan (86. Lucas Engel), Andreas Lenz, Wesley Hähre (68. Felix Helbig), Erik Teege, Christopher Schmidt

SV Irxleben: Daniel Koch - Adrian Reich, Matthias Bruchmüller, Stefan Kotulla, Tino Ahlemann, Simon Schwenke, Martin Zander, André Beck (66. Sandro Zunker), Tobias Herrmann, Timo Lange, Lucas Pesch.

Schiedsrichter: Tim Gräbitz (Lutherstadt Wittenberg)

Zuschauer: 84

Torfolge: 1:0 Ibraheem Hannan (11.), 2:0 Erik Teege (45.), 3:0 Erik Teege (83.), 4:0 Carsten Madaus (87.), 4:1 Tobias Herrmann (89.)