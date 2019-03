Nach vier Jahren ist Schluss: Trainer Thomas Sauer legt zum Saisonende sein Amt beim Fußball-Landesligisten SV Irxleben nieder.

Irxleben l Schlechte Nachrichten für den SV Irxleben: Am Donnerstag informierte Trainer Thomas Sauer seine Spieler, dass er zum Saisonende sein Engagement beim Landesligisten beenden wird. Mit dem 49-Jährigen an der Seitenlinie hatten die Irxleber in den vergangenen Jahren stets zu den Spitzenteams der Liga gehört, spielten einmal sogar in der Aufstiegsrelegation.