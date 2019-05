Einen am Ende ungefährdeten Derbysieg haben die Handballer des SV Irxleben gegen den Barleber HC eingefahren.

Irxleben l Das vorletzte Heimspiel der Saison stand in der Irxleber Wildparkhalle an und die Zielsetzung war klar. Gewinnen und den Meisterkampf weiter offen halten. Einfach war die Aufgabe aber nicht, zu Gast war der Dauerrivale aus Barleben, der seinerseits noch Platz drei erreichen wollte.

Positiv war, dass Trainer Schröder zum ersten Mal nach langer Zeit wieder auf eine volle Bank zurückgreifen konnte. Lediglich Torhüter Heisinger fehlte, ansonsten waren alle an Bord. Der Anpfiff der Begegnung verzögerte sich jedoch um eine Stunde durch eine schwere Verletzung im vorhergehenden Frauenspiel. Es galt, die Spannung trotz der langen Wartezeit aufrecht zu erhalten. Das gelang dem Heimteam allerdings nur bedingt.

Viele vergebene Torchancen

Ein sehr nervöser Spielbeginn mit vielen vergebenen klaren Torchancen und langen Angriffen des Gegners führte dazu, dass man erst nach sieben Minuten den ersten eigenen Treffer bejubeln konnte.

Der BHC tat sich zu Beginn ebenfalls sehr schwer, Lösungen im Angriffsspiel zu finden. Nachdem die schwierigen ersten zehn Minuten überstanden waren, kam der SVI nun langsam auf Betriebstemperatur. Vor allem Konrad Gimmler aus dem Positionsspiel und Erik Hofmann im Gegenstoß waren mehrfach erfolgreich und so konnte man in Führung gehen und diese auch nach und nach ausbauen.

Vorsprung wächst weiter an

Nun waren es die Gäste, die viele einfache Ballverluste produzierten und klarste Torchancen ungenutzt ließen. Somit konnte Gimmler mit seinem achten Tor im ersten Abschnitt für die beruhigende 16:9-Halbzeitführung sorgen. Um zu vermeiden, dass das Spiel ähnlich hektisch wird wie die letzten Derbys, ging es dann auch erst einmal darum, den Vorsprung zu verteidigen. Das gelang anfangs auch sehr gut. Die Hausherren kamen gut aus der Pause, zwei schnelle Tore sorgten dafür, dass der Vorsprung auf neun Tore anwuchs (18:9).

Dann jedoch ein kleiner Bruch im Spiel des Tabellenführers, vor allem die sonst so starke Defensive ließ etwas nach. Das zwischenzeitliche Neun-Tore Polster schrumpfte und so musste Trainer Schröder schon nach zehn Minuten eine Auszeit nehmen. Diese zeigte sofort Wirkung, so dass sich der Gastgeber wieder absetzen konnte. Am Ende der Partie konnten die Gäste froh sein, dass die Irxleber in den letzten 15 Minuten wieder etwas nachlässiger agierten. Einige Situationen wurden unsauber ausgespielt und nach guten Spielzügen fehlte zum Teil die Konzentration beim Abschluss.

Barleben hat viel Pech

Die alte fortwährende Abschlussschwäche ist noch nicht überwunden, es wurden mal wieder mehr als zehn Hundertprozentige leicht verworfen. Aber auch Barleben hatte mit acht Pfostenwürfen viel Pech gehabt. Somit fährt der Tabellenführer und Aufsteiger einen hochverdienten Sieg ein, der nie wirklich in Gefahr war. Auch bleibt festzuhalten, dass die Partie im Vergleich zu vorherigen Begegnung relativ fair geführt wurde.

Nun bleiben der Irxleber Mannschaft im Optimalfall drei Spiele in dieser Saison. Pokalhalbfinale gegen BSV Magdeburg II, bei Sieg das Finale gegen die Oebisfelder „Oldies“ und ein Ligaspiel gegen den FSV Magdeburg. In der eigenen Hand hat man den Meistertitel nicht. Der Zweite Post Magdeburg II hat noch ein Nachholspiel und kann damit aufschließen. Der direkte Vergleich fiel zu Gunsten des Post-Teams aus, so dass der SVI auf Schützenhilfe angewiesen ist.