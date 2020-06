Kürzlich beging die Farsleberin Karsta Schmidt ihren 60. Geburtstag.

Farsleben l Hierzu überbrachten Kreissportbund-Präsident Klaus Renner und Frauenwartin Anke Frohn die herzlichen Glückwünsche. Die Jubilarin, seit vielen Jahren Mitglied des Präsidiums, wurde an ihrem Ehrentag mit der Ehrennadel des Landessportbundes in Silber ausgezeichnet.

Als Übungsleiterin sehr engagiert

Als überaus engagierte Übungsleiterin ist Karsta Schmidt beim SSV Enorm in Form in Wolmirstedt aktiv aber auch in einigen Vereinen in Magdeburg. Ihre Übungsstunden sind überaus beliebt, weil es mit ganz viel Spaß und Gradlinigkeit zur Sache geht.

An ihrem Ehrentag empfing Karsta Schmidt zahlreiche Glückwünsche von Weggefährten. Einige statteten der Jubilarin auch persönlich einen Besuch ab. In dieser Zeit nicht so einfach, dabei alles den Bestimmungen entsprechend einzurichten.

Karsta Schmidt ist mit ihrem Ehemann Frank zuallererst aber Familienmensch. Mit den Kindern und Enkeln und der großen Verwandtschaft sollte eigentlich die traditionell große Geburtstagsfeier stattfinden. Doch dies wurde in diesem Jahr nichts. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben. So wird eben später gefeiert.

KSB-Präsident Klaus Renner wünschte Karsta und der gesamten Familie ganz viel Gesundheit und der Jubilarin selbst ganz viel Spaß bei der Tätigkeit im Präsidium wie auch als Übungsleiterin.