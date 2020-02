In Magdeburg fanden die Hallen-Bezirksmeisterschaften statt.

Haldensleben l Mit einer arg dezimierten Mannschaft nahm der Haldensleber Sportclub an den Hallen-Bezirksmeisterschaften am 2. Februar in der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunktes teil.

Teilnehmerzahl geringer

Nach zahlreichen Ausfällen sah das Teilnehmerfeld aus der Ohrestadt sehr überschaubar aus. Dies aber nur wegen der Zahl der Teilnehmer. Diejenigen, die in Magdeburg an den Start gingen, waren gut in Schuss und erzielten zahlreiche neue persönliche Bestwerte. Einzige jugendliche Teilnehmerin des HSC war an diesem Tag Anna Lena Piele. Beim Kugelstoßen entledigte sich Anna ihrer Pflichtaufgabe mit 10,90m souverän und gewann überlegen den Titel.

In der M 14 zeigte sich Robin Meyer weiter verbessert. Zunächst kam er über 60 m auf Platz sechs ein. Dann legte er sich über 800m mächtig ins Zeug und steigerte sich auf tolle 2:25,59 Minuten. Seine neue Bestzeit reichte zu einem starken zweiten Platz.

Schäckel bestätigt Favoritenstatus

Alle weiteren Starterinnen entstammten der Altersklasse 12. Hier wurde Angelique Schäckel ihrer Favoritenrolle beim Weitsprung gerecht. Mit 4,21m gewann sie, wenn auch denkbar knapp, den Titel. Einen starken Wettkampf machte erneut Darleen Osinsky. Zunächst kam sie mit Bestleistung von 7,09m beim Kugelstoßen auf Rang zwei. Über 800m lieferte sie sich mit Dauerkonkurrentin Mara Simon vom SC Magdeburg ein starkes Rennen. Beide kamen mit neuer toller Bestzeit in das Ziel. Mara brachte es auf 2:33,62 Min. und die Zweitplatzierte Darleen steigerte sich auf tolle 2:34,88 Minuten. Beide sind nun in der Deutschen Bestenliste ganz vorn.

Einen ganz starken Wettkampf lieferte auch Marlene Kreikemeier ab. Mit Platz drei über 60m in toller persönlicher Bestzeit von 9,18 sec. überraschte Marlene ihren Anhang schon. Sie gewann an diesem Tag über 800m ihre zweite Bronzemedaille. Erneut legte sie in 2:40,51 Minuten eine Bestzeit hin.

Mit zwei Bestwerten wusste auch Nele Vester zu überzeugen. Rang fünf mit 1,20m beim Hochsprung und Platz sieben in 12,62 sec. über 60m Hürden zeigen deutlich ihre Fortschritte.

Staffel wird Sechster

Als jüngstes Quartett lief die HSC-Staffel über 4x100m in der Besetzung Marlene Kreikemeier, Darleen Osinsky, Nele Vester und Angelique Schäckel in sehr ordentlichen 60,21 sec. als Sechste in das Ziel.