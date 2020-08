Am Sonntag soll sie nun endlich beginnen, die Saison in der Baseball-Verbandsliga Berlin/Brandenburg.

Magdeburg (vs/su) l Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit: Der Magdeburger Baseball- und Softballverein Poor Pigs startet in die neue und unter dem Einfluss der Corona-Pandemie deutlich verkürzte Saison 2020.

Wie schon im vergangenen Jahr werden die Poor Pigs in der überregionalen Verbandsliga Berlin/Brandenburg antreten. Ursprünglich war der Saisonstart im April geplant. Coronabedingt werden die fünf Mannschaften aus Berlin, Dresden und Magdeburg nun von August bis Oktober einen kurzen Wettkampfbetrieb aufnehmen.

Ligen näher zusammmenbringen

„Ein Ziel dieser im vergangenen Jahr erstmals erfolgreich durchgeführten überregionalen Verbandsliga ist die Verringerung der hohen spielerischen Unterschiede zwischen den unterklassigen Ligen und den Bundesligen“, beschreibt Pigs-Manager Thomas Rochel die Zielstellung der regional und namentlich doch recht ungewöhnlichen Liga.

Neben den Poor Pigs werden aus dem Mitteldeutschen Verband auch die Dresden Dukes wieder in dieser Liga spielen. Die weiteren Teams stammen mit den Skylarks, Wizards und der zweiten Mannschaft der Sluggers allesamt aus Berlin. Aufgrund der speziellen Umstände in diesem Jahr wird jedoch am Saisonende kein Ligameister gekürt werden.

Dem Nachwuchs eine Chancwe geben

Stattdessen werden wohl alle Mannschaften die bevorstehenden Ligaspiele nutzen, um neuen und jungen Spielern Einsatzchancen zu geben. Auch die Poor Pigs wollen so für die eine oder andere Überraschung sorgen. Insbesondere bei den Spielen vor eigenem Publikum, das sich an entsprechende Hygieneauflagen halten muss, auf dem Sportkomplex „Tonschacht“ in Westerhüsen soll der Heimvorteil in Siege umgemünzt werden.

Zum ersten Saisonspieltag sind am 9. August ab 12 Uhr die Berlin Wizards in Westerhüsen zu Gast. Eine Woche später empfangen die Elbestädter an gleicher Stelle die Berlin Skylarks.

Weitere Informationen unte www.poorpigs.de