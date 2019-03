Mit dem 3:0 gegen Güsen gelang Michel Dolke ein erfolgreicher Einstand als Übergangstrainer des TuS 1860.

Magdeburg l Nach dem Rücktritt von Trainer Tino Beyer ging es am Sonnabend endlich wieder um Fußball an der Zielitzer Straße. Am 14. Spieltag besiegte Tabellenführer TuS 1860 Magdeburg den SV Germania Güsen mit 3:0 (1:0).

Kritik an erster Halbzeit

„Wir haben zunächst zu viele individuelle Fehler im Aufbau gemacht. Wenn Güsen seine Chancen da genutzt hätte, hätte es zur Pause auch 1:3 stehen können“, erklärte TuS-Interimstrainer Michel Dolke die erste Halbzeit. Da die Germanen jedoch ihre Chancen nicht nutzten und Lukas Koch in der 35. Minute vom Elfmeterpunkt eiskalt blieb, ging es mit der Führung in die Pause.

„In der zweiten Halbzeit haben wir die leichten Fehler abgestellt und Güsen mit unserem schnellen Passspiel schön laufen lassen“, zeigte sich Dolke mit dem Nachpausen-Auftritt zufrieden. Da baute zunächst Koch die Führung aus (49.), ehe Pascal Kirschner den 3:0-Endstand besorgte (61.).

Am Ende ein gelungener Spieltag

So konnte Interimstrainer Dolke nach dem 8:0-Erfolg der TuS-Reserve über den FC Zukunft und dem eigenen Erfolg bei der Wiedereröffnung der Vereinsgaststätte am Abend auf einen erfolgreichen Tag zurückblicken: „Das war für mich ein rundum gelungener Spieltag.“

Wichtig war der Sieg der Neustädter allemal, denn auch die Verfolger SV Fortuna II und SSV Besiegdas gewannen ihre Partien, wenngleich knapper als erwartet. Beim Schlusslicht MSV Börde II erkämpfte sich die Fortunen-Reserve ein 2:1 (1:0). „Börde hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir mussten Vollgas geben und haben einmal mehr gesehen, dass in dieser Liga keine Punkte verschenkt werden“, resümierte Trainer Christian Krüger den Dreier, den er Denis Huths Siegtreffer in der 71. Minute zu verdanken hatte.

Beim SSV Besiegdas traf Nico Thurm in der 84. Minute zum 2:1-Siegtor gegen Blau-Weiß Gerwisch. Ebenfalls mit 2:1 (0:1) setzte sich Germania Olvenstedt dank eines Stotzky-Doppelpacks beim HSV Medizin durch. Dabei brachte Holger Franke die Mediziner noch vor der Pause in Front.

Der BSV 79 unterlag derweil dem SSV Samswegen mit 3:4. „Wenn du auswärts drei Tore schießt und ohne Punkt nach Hause fährst, kannst du nicht zufrieden sein. Die Moral, die meine Mannschaft gezeigt hat, hat mir aber gefallen“, fiel das Fazit von BSV-Trainer Stephan Behrens durchwachsen aus.