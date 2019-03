Ohne festen Cheftrainer startet Landesklasse-2-Herbstmeister TuS 1860 Magdeburg gegen Germania Güsen in die Rückrunde.

Magdeburg l Nachdem Tino Beyer das Traineramt aufgrund vereinsinterner Differenzen überraschend niederlegte, wird Michel Dolke morgen die Position an der Seitenlinie einnehmen.

Der 28-Jährige kümmert sich normalerweise um die Geschicke der Stadtoberliga-Reserve des TuS, soll kurzfristig als Interimslösung dienen. „Unsere Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft auf Hochtouren“, versichert Abteilungsleiter Henry Glaue. „Wir haben aber auch ein gewisses Anforderungsprofil. So muss der neue Trainer Erfahrung im Landesmaßstab bei den Herren nachweisen“, so Glaue weiter.

Dolke übernimmt übergangsweise

Nachdem Tino Beyer vor genau einer Woche seinen Rücktritt bekanntgab, sprang Dolke bereits beim 5:3-Erfolg über den SV Gutenswegen/Klein Ammensleben als Trainer ein. „Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie gefestigt ist und ein ordentliches Spiel abgeliefert“, bewertet Dolke den abschließenden Test.

Dass er selbst so bald an der Seitenlinie der ersten Mannschaft steht, hätte sich „Michi“ so schnell nicht denken können. Vor ein paar Jahren noch selbst für die Neustädter in der Landesklasse auf Torejagd gewesen, sorgte ein Kreuzbandriss für seine gegenwärtige Pause. Diese nutzt er, um die Neustädter Reserve, die momentan den vierten Platz in der Stadtoberliga belegt, zu coachen. „Ich stehe gerne zur Verfügung, wenn der Verein mich für die Zeit der Trainersuche braucht. Cheftrainer in der Landesklasse zu werden, wäre mir aber noch eine Nummer zu groß. Dafür fehlt mir einfach die Erfahrung“, so Dolke zu seiner zwischenzeitlichen Übernahme.

Da der ehemalige Angreifer regulär weiterhin die Reserve betreut, steht für ihn morgen ein Doppelspieltag an. Erst trifft die „Zweite“ zu Hause um 12:30 Uhr auf den FC Zukunft, dann gastiert um 15 Uhr der SV Germania Güsen bei der Landesklasse-Vertretung.

Coach warnt vor Jetzt-erst-recht-Stimmung

Zwar spricht sowohl die Tabellenkonstellation als auch das Verletztenlazarett, dass sich bei den Germanen vergangene Woche beim Kreispokal-Ausscheiden ansammelte, für die Neustädter, doch zeigt sich Dolke gewarnt: „Güsen wird ein hartes Brett. Genau in solchen Situationen entwickele man diese ‚Jetzt erst recht‘-Stimmung.“ Glaue nimmt derweil die Spieler für die Rückrunde in die Pflicht: „Die Mannschaft muss jetzt liefern. Wir wollen aufsteigen.“

Die Kontrahenten im Kampf um den Platz an der Sonne bekommen es derweil ebenso mit Pflichtaufgaben zu tun. Die Fortunen-Reserve gastiert beim Schlusslicht MSV Börde II, während der SSV Besiegdas 03 die SG Blau-Weiß Gerwisch empfängt. Außerdem stehen zwei Magdeburger Duelle auf dem Plan: Arminia gastiert bei der Club-Reserve und Olvenstedt beim HSV Medizin.

Der BSV 79 ist mit dem Gastspiel beim SSV Samswegen der einzige Magdeburger Vertreter, der außerhalb der Stadtmauern gefordert ist.