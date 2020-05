Ein Regionalliga-Derby, wie hier im Landespokal, wird es zwischen dem Magdeburger FFC und dem SSV Besiegdas auch in der neuen Saison nicht geben. Hier kann sich Chantal Schmidt (MFFC, vorn) beim 4:0 im März 2019 gegen Anne-Kathrin Seifert durchsetzen. Foto: Eroll Popova

Insgesamt 17 Vereine haben pünktlich ihre Bewerbungsunterlagen für die Frauen-Regionalliga Nordost abgegeben.

Gemeldete Vereine für die Frauen-Regionalliga 2020/21 VereinPlatz/aktuelle Liga RasenBallsport Leipzig1. RL Nordost FC Viktoria 1889 Berlin2. RL Nordost FC Phönix Leipzig3. RL Nordost 1. FC Union Berlin4. RL Nordost FF USV Jena II 5. RL Nordost Magdeburger FFC 6. RL Nordost 1. FFV Erfurt 7. RL Nordost SV Eintracht Leipzig Süd8. RL Nordost Steglitzer FC Stern 19009. RL Nordost SV Blau Weiß Hohen Neuendorf10. RL Nordost FC Erzgebirge Aue11. RL Nordost Bischofswerdaer FV 0812. RL Nordost VereinPlatz/aktuelle Liga 1. FFC Turbine Potsdam II 7. 2. Bundesliga FSV Babelsberg 74 1. LL Brandenburg Türkiyemspor Berlin1. Berlin-Liga 1. FC Union Berlin II2. Berlin-Liga Rostocker FC1. VL Meck.-Pom. RasenBallsport Leipzig II1. LL Sachsen FC Carl Zeiss Jena1. VL Thüringen RL = Regionalliga, LL = Landesliga, VL = Verbandsliga, Meck.-Pom. = Mecklenburg-Vorpommern

Magdeburg l Bis Mitte April mussten die Vereine, die an einer Spielzeit in der Fußball-Regionalliga Nordost der Frauen in der Saison 2020/21 interessiert sind, ihre Bewerbunngsunterlagen beim NOFV einreichen. 17 Vereine haben ihre Unterlagen für 19 Mannschaften pünktlich hinterlegt. Mit RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin sind zwei Vereine gleich zweifach mit ihren jeweils ersten und zweiten Mannschaften dabei.

Unter den Bewerbern sind alle zwölf Teams der jetzigen Liga, die zweite Vertretung von Turbine Potsdam aus der 2. Liga sowie insgesamt sechs Vereine aus den höchsten Ligen der fünf Regionalverbände Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Thüringen. Erneut fehlt jedoch ein Bewerber aus dem Verband Sachsen-Anhalt (FSA).

Letztmals vor sieben Jahren mit zwei Teams

In den vergangenen sechs Jahren war der FSA mit nur jeweils einer Mannschaft in der Liga vertreten. Letztmals waren in der Saison 2013/14 zwei Teams aus unserem Bundesland dabei.

Der MFFC war damals zweitklassig. Der HFC und der MSV Wernigerode vertraten den FSA beim NOFV. Für den Landesmeister MSV eine folgenschwere Entscheidung: Nur ein Sieg in 22 Spielen und eine Torverhältnis von 13:158 bedeutete weit abgeschlagen den letzten Tabellenrang und den sofortigen Wiederabstieg. An diesem Abenteuer hatte der MSV lange zu knabbern.

Nicht wieder so abschneiden wie der MSV

Dieses Szenario will sich keiner so schnell wieder antun. So haben auch die derzeit führenden Mannschaften im Land, der SV Rot-Schwarz-Edlau und der SSV Besiegdas Magdeburg, beide teilen sich seit vier Jahren die Meisterschaft, nicht für die Regionalliga beworben.

Sportlich könnten sich zwar beide Vereine durchaus bewerben, müssten aber noch in die Relegation. Ob sie aber auch ansonsten die Voraussetzungen erfüllen, vor allem jene zur Nachwucharbeit (siehe Artikel unten), ist eher fraglich.

Sportlich ist die Liga reizvoll

Besiegdas-Trainer René Unger äußerte sich kürzlich so: „Sportlich wäre die Regionalliga für uns sicher reizvoll.“ Allerdings stellte er gleichzeitig infrage, ob sich der zeitliche Aufwand – zum Beispiel durch wesentlich weitere Fahrten – und vor allem die höheren Kosten vom sportlichen Reiz der Liga aufgefangen werden könnten. Das Beispiel MSV Wernigerode wirkt da dann doch eher abschreckend.