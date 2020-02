Regionalliga aktuell

Während die Frauen und Männer der WSG Reform an diesem Wochenende in ihren Regionalligen jeweils spielfrei sind, müssen die Frauen des USC heute am späten Nachmittag beim VC Blau-Weiß Brandenburg Farbe bekennen. Ab 17 Uhr werden die Elbestädterinnen, die nach Aussage von Trainerin Anja Bechmann „mit personell dezimiertem Kader anreisen“, beim Rangsiebenten alles geben.

Für die Männer der WSG Reform geht es am 23. Februar beim MSV Zossen weiter. Die WSG-Frauen treten bereits einen Tag früher wieder an das Netz, spielen am 22. Februar bei der zweiten Mannschaft des SC Potsdam.