Bei Germania Wulferstedt läuft die Organisation für die Zeit nach der Corona bedingten Spielsperre auf Hochtouren.

Wulferstedt l Innerhalb der letzten 14 Tage wurden weitere Gespräche geführt und es kann eine neue Personalie verkündet werden: Der ehemalige Germania-Spieler Oliver Bendler kehrt zu seinem alten Verein zurück und wird zusammen mit Stefan Mohr in der sportlichen Leitung von Germania Wulferstedt aktiv sein. Beide stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Vorstand, Mannschaft und dem Trainerteam um den neuen Coach Patrick Horn sowie Co Bodo Krenz.

Köhler freut sich über die Verstärkung

Der bisherige sportliche Leiter Robert Köhler ist dabei weiterhin im Verein aktiv und konzentriert sich künftig auf die Aufgaben in der Abteilungsleitung, wie beispielsweise die Kommunikation mit den Verbandsvertretern. Über seinen Nachfolger findet er nur lobende Worte: „Oliver ist ambitioniert und bestens in der Region vernetzt. Mit ihm stellen wir uns breiter auf und sind daher sehr froh, ihn für Germania gewinnen zu können. Wir hatten gute Gespräche und es zeigte sich bereits in den ersten Tagen, dass er mit Patrick und Stefan auf einer Wellenlänge liegt. Wir wünschen ihm gutes Gelingen und gemeinsam maximale Erfolge.“