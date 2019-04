Der Haldensleber SC hat einen Punkt gegen den Zweiten IMO Merseburg geholt. Nach 90 Minuten hieß es wie im Hinspiel 0:0.

Haldensleben l Der Haldensleber SC bliebt auch im fünften Punktspiel in Serie ungeschlagen. Aufgrund der klareren Torchancen wäre sogar ein voller Punktgewinn für den Gastgeber nicht undenkbar gewesen. Über 90 Minuten sahen die Zuschauer im Waldstadion ein gutes und temporeiches Verbandsligaspiel, wo man zu keiner Zeit einen Unterschied der Tabellensituation bemerkte.

Der HSC versprühte viel Kampfgeist, Willen und Spielwitz, aber diese Tugenden boten auch die Gäste und so entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die erste große Möglichkeit sollten die Gäste bekommen, als Roß (6.) frei gespielt wurde, aber sein Schuss am Tor vorbei setzte. Bei sommerlichen Temperaturen wurde der HSC in der Folge immer mutiger im Offensivspiel und sollte Mitte der ersten Halbzeit zu ernsthaften Gelegenheiten kommen. Über die rechte Seite wurde Krüger (28.) frei gespielt und kam zum Torabschluss, den aber Wurster im Merseburger Tor glänzend parierte.

Mit gerechtem Remis in die Pause

Von nun an gab es reihenweise Torchancen zu sehen, denn im direkten Gegenzug klärte HSC-Innenverteidiger Zimmermann (31.) einen Kopfball von der Torlinie. Die letzte Chance im ersten Durchgang sollte Hevekerl (39.) bekommen. Alleine vor Torwart Wurster schaffte es Hevekerl, diesen nicht zu überwinden. So ging es mit einem gerechten Remis in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel sollte es keinen Abfall des Spielgeschehens geben und beide Mannschaften spielten phasenweise starken Offensivfußball, so dass beide Torhüter ihr Können aufweisen mussten. Wie schon im ersten Abschnitt bekam Merseburg die erste Gelegenheit durch einen Kopfball von Dräger (53.). In der Folge ging das Spiel rauf und runter und beide Mannschaften erspielten sich hundertprozentige Torchancen.

Schuss wird bärenstark pariert

Nach 60 Minuten wurde Siegmund Richtung Tor geschickt, doch auch er konnte Wurster nicht überwinden. Nur fünf Minuten später hatten die Gäste den Torjubel schon auf den Lippen, als Wagner (65.) aus fünf Metern zum Schuss kam, aber HSC-Schlussmann Switala parierte einen eigentlich unhaltbaren Ball bärenstark.

Dann brachen die letzten 20 Minuten an, in dem der HSC den möglichen Sieg herschenkte. Die erste große Chance vergab Mäde (71.), als er völlig allein auf Wurster zulief, doch im Eins-gegen-Eins seinen Sieger fand. Der HSC bündelte nochmals alle Kräfte, um gegen den Tabellenzweiten doch noch die Sensation zu schaffen.

Trainer Wagner brachte mit dem A-Jugendlichen Kaschlaw nochmals einen frischen Offensivmann und jener sollte den Siegtreffer noch auf dem Fuß haben. Vier Minuten vor Abpfiff steckte Siegmund den Ball perfekt für Kaschlaw (86.) durch, der völlig allein zum Merseburger Tor unterwegs war, doch abermals blieb Wurster der Sieger und rettete Merseburg das Unentschieden.

So endete ein hochkarätiges Verbandsligaspiel mit einem 0:0-Unentschieden. Mit dem Remis setzt sich der HSC vorerst auf den siebten Tabellenplatz und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

Eine starke Teamleistung

HSC-Coach Wagner resümierte nach dem Spiel: „Das war eine sehr starke Teamleistung von der Truppe. Ich denke, das Unentschieden ist auch total gerecht. Es wäre auch ein 2:2 gerecht gewesen. Wir haben selbst drei Hochkaräter, in der ersten Halbzeit laufen wir einmal auf den Torwart frei zu, machen ihn nicht ein. In der zweiten Halbzeit haben wir noch zwei Riesenchancen, laufen allein aufs Tor zu und treffen nicht. Andersherum muss man aber auch sagen, dass Mitte der zweiten Halbzeit Florian Switala uns mit einer Mega-Parade am Leben hält. Gleich nach zwei Minuten können wir auch mit 1:0 hintenliegen. Von daher geht das Unentschieden in Ordnung. Wie sich die Mannschaft heute wieder präsentiert hat, das war eine richtig tolle Leistung.“

HSC: Switala - Wille, Zimmermann, Schunaew, Hübner - Mäde, Cristovao, Duda (62.Girke), Hevekerl (88.Krause), Krüger (76.Kaschlaw) - Siegmund.