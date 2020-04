1956 wurde die damalige BSG Wissenschaft Hadmersleben souverän Kreismeister des Kreises Wanzleben.

Hadmersleben l Der damalige Trainer Fritz Seggelke hatte eine junge, ehrgeizige und schlagkräftige Mannschaft zusammen, die mit Franz Wargula auch einen treffsicheren Torschützen hatte.

Meisterschaft 1956

Mit der Meisterschaft war auch der Aufstieg in die Bezirksklasse 3, also in die Harzstaffel, gesichert. Das hatte natürlich lange Anreisen bis nach Benneckenstein, Elbingerode oder Ilsenburg zur Folge, welche zu damaligen Zeiten nicht immer leicht zu organisieren waren.

In den nächsten Jahren spielte Hadmersleben eine gute Rolle in der Harzstaffel und konnte sich noch lange in dieser Klasse halten.