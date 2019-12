Auch in dieser Saison veranstaltet der TSV Hadmersleben wieder seine traditionellen Hallenturniere.

Hadmersleben l Dabei ist dann die BEWOS-Sporthalle in Oschersleben der Austragungsort. Im kommenden Jahr werden die Turniere dann sicher in der eigenen Sporthalle stattfinden. Am kommenden Wochenende gibt es fünf Turniere. Hier die Termine:

Samstag, 21. Dezember:

9.30 Uhr: D-Jugend

13.00 Uhr: B-Jugend

16.30 Uhr: Herren Reiser-Ausbau Cup mit: OSC, Germania Wulferstedt, Eintracht Gröningen, SV Wolmirsleben und TSV

Sonntag, 22. Dezember

9.30 Uhr: E-Jugend

13.00 Uhr: C-Jugend

In den Nachwuchsaltersklassen geht es um den Pokal der Bördefleischwaren GmbH Hadmersleben. Hier werden Teams aus dem Bördekreis, dem Harzkreis und aus Magdeburg begrüßt. Die Versorgung mit Speisen und Getränken in der Halle ist abgesichert, über Zuschauer freuen sich die Veranstalter selbstverständlich.