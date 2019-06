Die Wefensleber D-Jugendhandballer haben in der abgelaufenen Saison viel dazugelernt und auch ein paar Erfolge eingefahren. Drei Spieler schafften es sogar in die Auswahl des Spielbezirkes West. Foto: Florian Bortfeldt

Eine schwere und lehrreiche Saison 2018/19 liegt hinter den D-Jugend-Handballern des TSV Wefensleben.

Wefensleben l Im Endergebnis mit 497 geworfenen Toren und 680 Gegentoren ergab sich ein Punktestand von 16:36 und damit Platz zehn in der Abschlusstabelle der Bezirksliga.

Hendrik Thiede ist torgefährlich

Zum Team gehören zehn Aktive, die überwiegend auch ständig zur Verfügung standen. Als torgefährlichste Handballer trugen sich am Ende Hendrik Thiede mit 171 Toren, Fabian Busch (141), Mario Brylla (85) und Jonas Arendt (36) in die Bücher ein. Der Start in die Saison begann mit einer Niederlage. Es folgten drei Siege in Folge. „Das war erfreulich“, meinte das Trainergespann Mario und Anja Tiede im Nachgang. „Allerdings lagen da die Spiele gegen die Mannschaften aus dem oberen Bereich der Tabelle noch vor uns. Und wir wussten, dass es ein schweres Stück Arbeit werden würde.“

Im Laufe der Saison zeichnete sich eine kontinuierliche Steigerung im Spielverhalten der Jungen und Mädchen ab. Das Zusammenspiel innerhalb des Teams wurde besser, Zuspiele und Torwürfe präziser. Jedoch waren meistens die Gegner in Anzahl, Körpergröße und Kraft überlegen. Das Deckungsverhalten wurde körperlich zur echten Herausforderung, welche die Wefensleber nicht immer meisterten. Aber die jungen TSV-Handballer hielten dagegen, gaben jederzeit ihr Bestes und feierten letztlich acht Siege. Mit Stolz berichtet Anja Tiede: „Drei unserer Spieler konnten sich sogar einen Platz in der Auswahl des Spielbezirkes West erarbeiten und nehmen am regelmäßigen Fördertraining teil.“

Einen Ausblick in die Zukunft formulierte sie so: „Für die kommenden Jahre wird es unsere Aufgabe sein, wieder ein schlagkräftiges Team aufzustellen, welches Spaß am Handball spielen hat, aber auch Teamgeist, Mut und Einsatzbereitschaft beim Sport mitbringt. Ein herzlicher Dank gilt den Eltern für die bedingungslose Unterstützung des Teams, das Fahren zu den Punktspielen und beim Anfeuern. Sie sind ein starker Rückhalt für die Kinder. Dank sagen wir auch den helfenden Händen im Rahmen der Vereinsveranstaltungen.“