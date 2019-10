Der SV Altenweddingen II behält nach einem 13:2-Heimerfolg gegen den Tabellenletzten TTC Gröningen II seine weiße Weste.

Altenweddingen l Die Sülzetaler Kombination Miska/Ramisch hatte zum Auftakt zunächst alle Hände voll zu tun, um das Gröninger Doppel Breitenstein/Stritzke nach 0:2-Satzrückstand doch noch knapp mit 11:9 im Entscheidungssatz zu bezwingen. Klemme/Mieruch (3:1 gegen Hecht/Sund) und May/Hamann (3:1 gegen Staginnus/Jockel) sorgten danach für die 3:0-Führung der Blau-Gelben nach den Doppeln.

In der ersten Einzelrunde erhöhte im oberen Paarkreuz Patrick Klemme durch seinen Vier-Satz-Sieg gegen Thomas Stritzke auf 4:0. Renè Miska musste dagegen bei seiner 0:3-Niederlage die Überlegenheit von Lukas Breitenstein anerkennen. So kamen die Gröninger zu ihrem ersten Spielgewinn und verkürzten auf 1:4. Im mittleren Paarkreuz holten Steven Ramisch nach einem 3:0-Sieg gegen Wolfgang Hecht und Renè May nach einem Erfolg in vier Sätzen gegen Mike Staginnus die nächsten beiden Punkte für die Sülzetaler. Während Chris-Marvin Hamann im unteren Paarkreuz nach anfänglichen Problemen gegen Thomas Jockel noch die Kurve bekam und sich mit 3:2-Sätzen durchsetzte, gelang Gerald Mieruch gegen Reinhard Sund ein ungefährdeter 3:0-Sieg. Beim Stand von nunmehr 8:1 fehlte den Altenweddingern nur noch ein Sieg, um die Partie für sich zu entscheiden.

Breitenstein verhindert Siegpunkt

Zum Auftakt der zweiten Einzelrunde verhinderte jedoch der starke Breitenstein vorerst den Siegpunkt der Gastgeber, da er Klemme in vier Sätzen bezwang und somit den zweiten Zähler für seine Mannschaft erspielte. So war es Miska anschließend vorbehalten, den Gesamterfolg für die Blau-Gelben durch einen 3:1-Sieg gegen Stritzke zu sichern.

Auch in den restlichen vier Spielen erwiesen sich die Altenweddinger als zu stark für die Gäste. Ramisch (3:1- Staginnus), May (3:0-Hecht), Hamann (3:1-Sund) und Mieruch (3:0-Jockel) waren auch in ihrem zweiten Einzel erfolgreich und bescherten ihrem Team am Ende einen jederzeit verdienten 13:2-Kantersieg gegen meist überforderte Gröninger. Damit schoben sich die Sülzetaler in der Tabelle auf den vierten Rang.

SV Altenweddingen II: Klemme (1,5 Punkte), Miska (1,5), Ramisch (2,5), May (2,5), C.-M. Hamann (2,5), Mieruch (2,5)

TTC Gröningen II: Breitenstein (2), Stritzke, Staginnus, Hecht, Sund, Jockel (Ers.)