Seit vielen Jahren gibt es sie nun schon, die Gymnastikgruppe der Gröninger Eintracht.

Gröningen l Ihr Motto: Fit halten, auch jenseits der 50er. Unter der jahrelangen Leitung von Burga Kinzel, Gerlinde Rhein und Christina Pardeike kommt es immer dienstags (sofern kein Corona-Stop angesagt ist) zum sportlichen Treff in der Sporthalle.

30 Mitglieder gehören der Abteilung an

Inzwischen gehören über 30 Frauen der Sportgruppe an und haben sehr viel Spaß an dieser Gemeinschaft.

Neben den Gymnastikstunden gibt es viele weitere Aktivitäten und gemeinsame Busreisen, auch in die fernere Umgebung. Es ging auch schon in den Spreewald. Auch ganz normale Fahrradtouren sind angesagt. Es ist einfach schön, wenn sich in einem doch ziemlich vom Fußballsport dominierten Verein so viele Frauen einbringen und wohlfühlen.