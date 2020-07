Der Salzwedeler Reinhard Geratz freut sich über die Ehrennadel in Silber. Foto: BVSA

Der Basketball-Verband Sachsen-Anhalt hat in Wolmirstedt seinen Jugend- und Verbandstag durchgeführt.

Wolmirstedt l Nach Monaten der Corona-bedingten Trennung konnte sich dabei ein großer Teil der Basketball-Familie Sachsen-Anhalts wieder live begegnen - und nutzte dies auch intensiv.

Dass dies möglich war, dafür geht ein großer Dank an den Ausrichter der SBB Baskets Wolmirstedt und des Fördervereins der Baskets, die trotz der notwendigen Hygieneauflagen einen perfekten Ablauf ermöglichten.

Reger Austausch

Der Vorstand und die Mitarbeiter des BVSA nutzten das Zusammentreffen neben der gewohnten Abhandlung der Formalitäten auch als Infobörse für die Vereine, um sie über die neuesten Projekte, Vorhaben und Ideen auf dem Laufenden zu halten. Insbesondere im Bereich der durch die Corona-Pandemie notwendigen Auflagen sollen die Vereine in den kommenden Wochen und Monaten bestmöglich durch die Geschäftsstelle unterstützt werden.

Im Rahmen des Verbandstages wurden auch zwei wichtige Personalentscheidungen bekannt: Sandra Wippermann wurde vom Plenum einstimmig als Rechtswartin für weitere vier Jahre bestätigt.

Nicht mehr dem Vorstand angehören wird zukünftig hingegen Barbara Holtermann. Die bisherige Ressortverantwortliche für Bildung hatte in der Woche vor dem Verbandstag ihren Rücktritt erklärt. Wie das Ressort zukünftig geleitet wird, will der Vorstand dann auf seiner nächsten Sitzung beschließen.

Applaus für Geratz

Großen Applaus gab es gleich zu Beginn für Reinhard Geratz. Der langjährige „Macher“ der Hansebaskets Salzwedel, der nicht nur in seinem aktuellen Verein, sondern in der gesamten Altmark seine Spuren hinterlassen hat, erhielt aus den Händen von BVSA-Vize Carsten Straube - der auch die Laudatio hielt - die BVSA-Ehrennadel in Silber.

Die Delegierten hatten zudem über zwei Anträge zu befinden. So wurde zum einen eine Anpassung der Fahrtkostenrichtlinie beschlossen und zum anderen nach langer, intensiver und konstruktiver Diskussion der Weg für eine Beteiligung des BVSA an einer neu zu gründenden gemeinnützigen Gesellschaft für den Leistungssport freigemacht.

„Ich habe mich sehr gefreut, viele Gesichter mal wieder live zu sehen“, meinte BVSA-Vorsitzender Thomas Schaarschmidt, der dem Plenum für das Vertrauen in die Arbeit des Vorstandes und seiner Mitarbeiter dankte.