Hier kann Letzlingens Andreas Schnecke (links) den vierfachen Lok-Torschützen Vincent Kühn gerade noch so vom Spielgerät fernhalten.Foto: Thomas Koepke

Fußball-Oberligist 1. FC Lok Stendal hat seinen zweiten Test in Vorbereitung auf die anstehende Rückrunde erfolgreich absolviert.

Letzlingen l Beim Landesklasse-Spitzenreiter FSV Heide Letzlingen geizte die Elf von Trainer Jörn Schulz nicht mit Toren und gewann am Ende überaus deutlich mit 13:0 (7:0).

Und der Oberligist aus Stendal nahm die Partie sichtbar ernst. Mit fast voller Kapelle - nur Marhold und Schmidt fehlten - machten die Gäste von Beginn an Druck und rissen das Spiel sofort an sich. Die Letzlinger, die auf Stammkräfte wie Grabau, Ahlfeld, Knackmuß, Schmidt und Palutke verzichten mussten, hatten sich auch einiges vorgenommen, wurden aber am Ende mit 13 Gegentreffern ordentlich auseinandergenommen.

Niclas Buschke eröffnet den Torreigen

Das Ergebnis war für Heide-Trainer und „Geburtstagskind“ Dirksen Höft aber zweitrangig. „Vielmehr freue ich mich, dass wir es geschafft haben, unter der Woche hier 13 Mann auf den Platz zu bringen und mit dem Match ein richtig gutes und intensives Training absolvieren konnten“.

Sieben Tore zur Halbzeit

Doch auch der 1. FC Lok trainierte mit - und wie. Gleich in Minute drei war Niclas Buschke zur Stelle und eröffnete den Torreigen. Nach diesem Führungstreffer fing sich Heide und stand zunächst sicher. Vorbei war es damit aber ab der 20. Minute. Da sorgten individuelle Fehler der Gastgeber für einen Lok-Zwischenspurt. Lukas Breda (22.), Hey (23.) und erneut Buschke (24.) sorgten binnen nur drei Minuten für das 4:0. Bis zur Pause legten dann gegen zwischenzeitlich überforderte Letzlinger zweimal Kühn (32., 39.) und Erdmann (34.) zum 7:0-Pausenstand nach.

Den besten Spielzug zum 7:0 leitete dabei Neuzugang Patrick Baudis ein, der insgesamt einen hervorragenden Eindruck im Lok-Dress hinterließ und auch viel Lob von Trainer Schulz einstrich.

Nach der Pause und enigen Wechseln hatte Lok es zunächst schwer, den Spielfaden wieder aufzunehmen. Stattdessen tauchten nun auch die Letzlinger immer wieder in der Lok-Hälfte auf. Vor allem die „Nachvornbeorderung“ von Libero Saluck machte sich dabei bezahlt. Allerdings brachten die Gastgeber die Lok-Abwehr nur wenig in Bedrängnis.

Auf der Gegenseite dauerte es bis zur 65. Minute, ehe Kühn auf 8:0 stellte. Dann, in der Schlussphase, ging es wieder rund, Schlag auf Schlag und einfach zu schnell für die Heide-Kicker. Nils Breda (73.), Kühn (77.), zweimal Gödecke (85., 90.) und ein Eigentor von Bock (87.) machten den deutlichen 13:0-Endstand für den Oberligisten perfekt.

Statistik

Torfolge: 0:1 Niclas Buschke (3.), 0:2 Lukas Breda (22.), 0:3 Sebastian Hey (23.), 0:4 Niclas Buschke (24.), 0:5 Vincent Kühn (32.), 0:6 Franz Erdmann (34.), 0:7, 0:8 Vincent Kühn (39., 65.), 0:9 Nils Breda (73.), 0:10 Vincent Kühn (77.), 0:11 Martin Gödecke (85.), 0:12 Albrecht Bock (87./Eigentor), 0:13 Martin Gödecke (90.).

Schiedsrichter: Benjamin Petri.