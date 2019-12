Die Vorrunde des Altmark-Masters in Beetzendorf wurde ausgelost. Symbolfoto: Rainer Sturm/pixelio.de

Am Sonntag, 5. Januar 2020, steigt mit dem Altmark-Masters wieder eines der größten Hallenfußball-Turniere der Region.

Beetzendorf l Damit schließt sich nach dem Hallen-Supercup des KFV Altmark West und dem Gardelegener Soccercup der Kreis.

In der vergangenen Woche wurden auch bereits die Vorrundengruppen ausgelost, wobei wieder spannende Partien zu erwarten sind.

Auslosung

In der Gruppe A stehen neben Titelverteidiger SV Eintracht Salzwedel 09 noch der Schönberger SV - beide Teams bestreiten somit auch das Eröffnungsspiel - und der TuS Wahrburg und der SV Liesten 22 komplettieren das Feld.

In Gruppe B duellieren sich dagegen der 1. FC Lok Stendal als ranghöchste Mannschaft, der FSV Eiche Mieste, der TuS Schwarz-Weiß Bismark und der Kreveser SV.

In Gruppe C stehen dagegen der SSV 80 Gardelegen, der SV Medizin Uchtspringe, FSV Saxonia Tangermünde und der Möringer SV. Los geht es in Beetzendorf dann pünktlich um 13 Uhr.