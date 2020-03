Florian Scheinert (unten), hier gegen Philipp Lauck, und die SSV-Männer mussten in Möringen „ordentlich Gras fressen“, um die Punkte einzusacken.Foto: Thomas Koepke

Der SSV 80 Gardelegen ist alter und neuer Tabellenführer der Fußball-Landesliga Nord.

Möringen l Am Sonnabend setzte sich die Elf von Trainer Norbert Scheinert nach einem harten Stück Arbeit mit 3:1 (1:0) beim weiter abstiegsbedrohten Möringer SV durch.

Während also die Westaltmärker mit nunmher 41 Punkten den Platz an der Sonne vor dem MSC Preusen (2:1-Sieg in Blankenburg/39) und dem MSV Börde (5:2-Heimerfolg gegen Niegripp/37) behaupten konnten, verbleiben die Möringer auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Möringer SV muss weiter zittern

Allerdings schmolz der Vorsprung des MSV, der auch wichtige Stützen wie Reiter oder Schönburg verzichten musste, auf die gefährliche Zone nach dem 4:3-Erfolg des SV Irxleben in Barleben gegen Ummendorf auf acht Zähler.

Gütte trifft für den Primus früh

Das Match in Möringen schien zu Beginn auch gleich einen ähnlichen Verlauf wie das Hinspiel in Gardelegen zu nehmen, denn der SSV führte durch Gütte (4.) frühzeitig mit 1:0. In der Folge verteidigten die Gastgeber weiter sehr hoch, ließen die Gardelegener Supersprinter Bache und Gütte aber mehrfach ins Abseits laufen. Die Abseitsfalle klappte zumindest gut. Dennoch hätten Fehse (15.) und auch Gütte (21.) die Gardelegener Führung weiter ausbauen können.

Auf der anderen Seite gab es in Minute 24 die erste und auch einzige echte MSV-Tormöglichkeit in Halbzeit eins. Eine Hereingabe von Beyer setzte Lauck aber völlig freistehend neben das SSV-Gehäuse.

Kurz vor dem Pausentee hatte Bache (45.) noch das 2:0 für den SSV auf dem Fuß, doch der Ball ging nach einer Ecke über das MSV-Tor.

SSV erhöht nach der Pause

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatte der SSV Ball und Gegner unter Kontrolle. Zudem sorgte Gille (60.) - gekonnt von Scheinert in Szene gesetzt - für das 2:0 und die vermeintliche Entscheidung. Der MSV machte nämlich (noch) nicht den Eindruck, als könnte er das Ding noch einmal spannend machen.

Doch erstens kommt es anders, und zweitens als es sich die Gardelegener gedacht hatten. Eine Viertelstunde vor dem Ende ließ Kaul nämlich einen Freistoß von Ehricke in zentraler Position am 16er einfach nur über den Scheitel rutschen. Von dort aus tropfte das Leder an den Gardelegener Innenpfosten und von dort aus ins Tornetz - 1:2 (75.).

Das weckte natürlich den MSV-Kampfgeist - und wie. Zwar war auch ein bärenstarker Ziesmann (78. gegen Gütte und 88. gegen Bache) im Kasten nötig, um die Gastgeber im Match zu halten, doch das Spiel rissen die Möringer an sich. Allerdings blieben sie ganz vorn zu harmlos. Die beste Chance zum Ausgleich vergaben in einer Aktion zweimal Kumpe und Huch (82.).

Joker Mertens setzt Schlusspunkt

Auf der anderen Seite machte es der gerade eingewechselte Mertens (90.+4) im zweiten Versuch, nachdem er zwei Minuten zuvor noch im Abseits stand, besser und traf zum 3:1-Endstand. Der gute Schiri Uhlmann pfiff danach gar nicht mehr an, und Gardelegen hatte die Punkte im Sack.

Statistik

Torfolge: 0:1 Sascha Gütte (4.), 0:2 Martin Gille (60.), 1:2 Aaron Kaul (75.), 1:3 Eliano Mertens (90.+4).

Schiedsrichter: Marco Uhlmann.

Vorkommnisse: Keine.

Zuschauer: 126.