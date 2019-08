Kreisoberligist Eintracht Mechau hat zum Testspiel den FC Ohretal empfangen.

Mechau l Die SG Eintracht Mechau, beheimatet in der Fußball-Kreisoberliga Altmark West, hat sein Testspiel gegen FC Ohretal am Sonnabend auf eigenem Rasen mit 2:4 Toren verloren. Bereits zur Halbzeit lagen die Mechauer mit 0:3 Toren hinten. Am Ende wäre ein Remis allerdings durchaus verdient gewesen.

Mit dem FC Ohretal hatten sich die Mechauer einen Gast aus Niedersachsen zum Testen eingeladen. Das Team ist ein Zusammenschluss mehrerer Vereine, die in der 1. Kreisklasse im Landkreis Gifhorn antreten. Das ist die zweithöchste kreisliche Liga.

Der Kontakt kam über den Trainer Axel Krüger zustande, der in Mechau und auch in der gesamten westlichen Altmark ein alter Bekannter ist.

Spiel mit zahlreichen Torchancen

Beide Mannschaften stehen mitten im Training und hatten den Kader nicht komplett zusammen. Trotzdem entwickelte sich ein flottes Spiel mit vielen Torraumszenen.

Die Gäste zeigten sich in der ersten Halbzeit hellwach und nutzten Fehler in der Mechauer Hintermannschaft rigoros. Nach Toren von Philip und Marius Trautmann (4. und 10. Minute) lagen die Mechauer schnell 0:2 hinten. Nach gut einer halben Stunde legten die Gäste noch einen drauf, und es stand nach Sören Meyers Treffer bereits 0:3 (32.). Der Test schien für die Gastgeber in die Hose zu gehen.

Ausgleich liegt in der Luft

Nach der Halbzeit lief das Spiel bei den Mechauern besser. Sie erspielten sich gute Chancen und kamen, nachdem sie einige liegen gelassen hatten, dann auch zu ihren Toren. Erst machte Benjamin Gabriel das 1:3 (73.), wenig später traf Alexander Weber vom Punkt (82.). Kurz vor Schluss, als der Ausgleich in der Luft lag, schlugen die Gäste per Konter noch einmal zu. Philip Trautmann erzielte in der 86. Minute mit dem 2:4 den Endstand.

Gästetrainer Axel Krüger sagte nach dem Spiel: „Wichtig war für uns, mit dieser Notelf vernünftigen Fußball zu spielen. das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gemacht. In der zweiten Halbzeit sind wie etwas eingebrochen. Ein Remis wäre gerecht gewesen.“

Sein Gegenüber Gordon Mießner sagte: „In der ersten Halbzeit haben wir viel verschlafen. Aber die Vorbereitung hat an den Kräften gezehrt, das hat man einigen angemerkt. Ich bin guter Dinge, dass wir weit besser in die Saison starten, als es das Spiel hier vermuten lässt.“ Los geht es für Mechau mit dem Heimpsiel am 18. August gegen den Kuhfelder SV.

Statistik

SG Eintracht Mechau: Julius Boczek - Florian Nahser, Lucas Ollendorf, Benjamin Gabriel (22. Paul Scholze), Alexander Weber, Steffen Neubauer, Tommy Neubauer, Pascal Tesch, Kevin Nütten (33. Joaquin Bertram), Marius Bauer, Niclas Schulz.

FC Ohretal: Matthias Bock - Marcel Matte, Julian Bromann-Behrens (65. Dominic Knoke), Marcin Gumprecht, Marius, Wesemann, Philipp Wesemann, Marius Trautmann, Fabian Liebelt, Sören Meyer, Christopher Franke, Philip Trautmann.

Torfolge: 0:1 Philip Trautmann (4.), 0:2 Marius Trautmann (10.), 0:3 Sören Meyer (32.), 1:3 Benjamin Gabriel (73.), 2:3 Alexander Weber (82. / FE), 2:4 Philip Trautmann (86.).