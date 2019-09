Schwiesaus Stephan Könnemann (links), kann hier zwar gegen den einspringenden Salam Naom klären, verlor aber mit den Schwalben nach 1:0-Führung am Ende doch noch mit 1:3 bei Heide Jävenitz.Foto: Thomas Koepke

In der Kreisoberliga Altmark West hat der SV Heide Jävenitz den SV Schwalbe Schwiesau empfangen.

Jävenitz l Der SV Heide Jävenitz hat vor toller Kulisse im Heide Sportpark den SV Schwalbe Schwiesau niedergerungen und mit einem 3:1-Arbeitssieg drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen eingefahren. Die 101 Zuschauer wurden Augenzeuge eines bis zum Schlusspfiff spannenden Spieles, welches durch einen Platzverweis und knifflige Szenen für Schiedsrichter Thorsten Ebeling, zusätzliche Brisanz birgte.

In der ersten Viertelstunde überraschten die Gäste aus Schwiesau durch kompaktes Verteidigen und ein frühes Tor in Minute zehn, das durch einen Eckball und fahrlässiges Abwehrverhalten auf Seiten der Jävenitzer begünstigt wurde. Franz Friedrichs köpfte zum viel umjubelten Führungstreffer für den SVS ein und verlieh den Schwalben Flügel.

Nach der frühen Führung, zeigten sich die Gastgeber zunächst gehemmt und benötigten Zeit, um kreative Momente zu schaffen. Genervt vom diszipliniert verteidigenden Abwehrriegel der Schwalben, schlichen sich Konzentrationsfehler im Passspiel ein.

Ausgleich fällt kurz vor der Halbzeit

Der SVS spürte bis zum Gang in die Kabine, dass ein Punktgewinn möglich ist, kassierte allerdings noch in der fünften Minute der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleichstreffer durch einen regelrechten Sonntagskopfball von Florian Marunde. Nach einem langen Einwurf der Hausherren, köpfte jener Marunde mit einer sehenswerten Bogenlampe, den Ball aus gut fünf Metern über SVS-Torwart Andreas Beneke hinweg in den Winkel.

Den Treffer nahmen die Euen-Schützlinge mit in die Kabine, wohl wissend, über den Spielstand von 1:1 dankbar schmeicheln zu dürfen. Schwalbe Schwiesau dagegen, das eine deutlich geringere Nachspielzeit vor dem Gang in die Kabine erwartete, schluckte die bittere Pille des Gegentreffers.

Platzverweis als Türöffner für Heide

In Halbzeit zwei kamen die Jävenitzer mit mehr Tempo und weniger Statik auf den Platz zurück. Dabei einen Bärendienst seiner Mannschaft, hinterließ Robert Clemens in der 52. Minute. Nach einer verbalen Entgleisung des Schwalbe-Spielers, der Gegenspieler Henning Krüger mit dem Attribut eines Vollidioten deklarierte, blieb Schiedsrichter Ebeling, der sich in unmittelbarer Nähe des Geschehens befand, keine andere Wahl, als die rote Karte zu zücken.

Den Platzverweis verdauten die Gäste nicht mehr. Die 2:1-Führung durch eine fabelhafte Hereingabe von der rechten Seite, die den Kopf des mitgelaufenen Thomas Staschok findet, bejubelte der Torschütze frenetisch. Nachdem der Ballast, gegen eine dicht gestaffelte Deckung der Schwalben von den Jävenitzer Schultern fiel, ließen die Kräfte der Gäste nach. Folgerichtig fiel das 3:1 durch Pascal Piepers Elfmetertor, dem ein klares Handspiel von Senol Isik vorausging.

Der 3:1-Sieg der Jävenitzer markierte für die Schwiesauer gleichzeitig die fünfte sieglose Partie in der noch jungen Saison. Jävenitz dagegen rückt an Spitzenreiter Diesdorf bis auf drei Zähler heran.

Statistik

Torfolge: 0:1 Friedrichs (10.), 1:1 Marunde (45+5), 1:2 Staschok (62.), 1:3 Pieper (75./HE)

SV Heide Jävenitz: Heinze - Shakir (76.Vollbeding), Krüger, Kunze, Weber - Schönfeld, Jahn, Pieper, Staschok - Marunde, Naom.

SV Schwalbe Schwiesau: A.Beneke - Könnemann (89.Struck), Friedrichs, F.Beneke, Isik - Bolle, Seidenberg, Clemens,Ahlemann - Hinze, Gläss (87.Kauer)

Vorkommnisse: Rote Karte nach Beleidigung für Clemens (Schwiesau).

Zuschauer: 101.

Schiedsrichter: Thorsten Ebeling .