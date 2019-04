Der 15. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse steht am Sonntag ganz im Zeichen des Aufstiegsrennens.

Salzwedel l Während es in Beetzendorf zum Topspiel zwischen der MTV-Reserve und dem Verfolger SV Eintracht Chüden II kommt, könnte dem SV Germania Zethlingen mit einem Sieg beim Schlusslicht VfB Klötze II der größte Sprung gelingen. Des Weiteren empfängt der ESV Lok Salzwedel die SG Kloster Neuendorf/KSG Berkau II und die SG Diesdorf II/FC JüBo II ist spielfrei. Alle drei Partien werden am Sonntag zeitgleich um 14 Uhr angepfiffen.

VfB Klötze II - Germania Zethlingen

Der SV Germania Zethlingen geht natürlich als haushoher Favorit ins Spiel. Während die Germanen mit 22 Punkten den dritten Rang inne haben, finden sich die Purnitzstädter mit mageren sechs Zählern am Tabellenende wieder. Sollte das Topspiel der beiden Tabellenführenden mit einem Remis enden und Zethlingen sein Gastspiel mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, könnte am Ende des Tages die Tabellenführung winken. Allein diese Aussicht sollte auf Seiten der Gäste für volle Konzentration sorgen. Schiedsrichter: Nico Schmidt.

MTV Beetzendorf II - Eintracht Chüden II

Im Topspiel zwischen dem MTV Beetzendorf II und dem SV Eintracht Chüden II wird insgesamt eine ordentliche Partie auf Augenhöhe erwartet. Während die MTV-Reserve das Klassement mit 24 Punkten anführt, sammelte die Eintracht-Reserve aus Chüden in zwölf Spielen nur einen Zähler weniger. Ein Favorit ist in dieser Partie folglich nicht auszumachen. Beim letzten Aufeinandertreffen in Beetzendorf setzten sich die Platzherren deutlich mit 5:0-Toren durch. So ein klares Ergebnis wird dieses Mal nicht zwingend erwartet. Schiedsrichter: Andreas Kessler.

Lok Salzwedel - Kl. Neuendorf/Berkau II

Im Duell der beiden Tabellennachbarn muss der ESV Lok Salzwedel mit der Favoritenrolle leben. Die Salzwedeler Eisenbahner sammelten in dieser Saison bereits 16 Punkte und damit ganze sieben Zähler mehr als die SG Kloster Neuendorf/KSG Berkau II. Hinzu kommt noch, dass die Jeetzestädter ein Heimspiel haben und somit die drei Punkte zu Hause behalten wollen. Insgesamt steht für beide Mannschaften aber der Spaß im Vordergrund. Weil es keinen Absteiger gibt und keine Mannschaft mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, können beide Kontrahenten befreit aufspielen.

Schiedsrichter: Robert Jordan

Anmerkung: Die SG Diesdorf II/FC JüBo II ist spielfrei.