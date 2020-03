In der Landesklasse I hat der Osterburger FC einen Kantersieg gegen den SSV Gardelegen II gelandet.

Osterburg l Einen 9:0-Kantersieg hat der Osterburger FC am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, gegen Schlusslicht SSV 80 Gardelegen II eingefahren.

Müller trifft fünf Mal

Ein Spieler stach bei den Gastgebern heraus. Lennart Müller traf satte fünfmal und hatte damit großen Anteil am hohen Erfolg.

Melms eröffnet den Torreigen

Die ersten zwei Schüsse von Leon Franz und Maximilian Rieger gingen über den Kasten. Ansonsten brachte der OFC die letzten Bälle nicht an den Mann, das monierte auch Trainer Uwe Schmidt. So hielt ein Standard zum ersten Tor her. Marius Melms legte sich den Ball zurecht und schlenzte ihn gekonnt in den Winkel – 1:0 (13.).

Müller schnürt Hattrick vor der Pause

Wer nun dachte der Bann sei gebrochen, sah sich getäuscht. Die Biesestädter hatten zwar weiter die Partie im Griff, spielten aber zu kompliziert. Nach 24 Minuten setzte Rieger zum Solo an, ließ seine Gegenspieler wie Fahnenstangen und schob zum 2:0 ein. In der Folge lief der Angriffsmotor besser. Drei Minuten später legte Lennart Müller das 3:0 nach und Lennart Metzlaff hätte das 4:0 machen müssen, scheiterte aber an SSV-Keeper Benjamin Siegel (30.). Das erledigte wenig später Müller (36.), der auch noch seinen Hattrick perfekt machte – 5:0 (42.).

Die letzte gute Möglichkeit in Halbzeit zwei hatte Metzlaff, aber er verzettelte sich und die Chance war hin. „Lennart, nicht in Schönheit sterben. Mach ihn irgendwie rein“, rief Trainer Schmidt ihm nach dieser Chance zu.

Die zweiten 45 Minuten waren noch nicht einmal sieben Minuten alt, da lag der Ball schon im Netz. Und wer sollte es auch anders sein, als Müller – 6:0.

Torhunger auch nach der Pause

Danach verflachte die Partie, aber die Gardelegener blieben nach vorn einfach zu harmlos, um für Spannung zu sorgen. Erst in der 70. Minute klingelte es erneut. Jakob Lehmann steckte auf Müller durch und der vollstreckte zum 7:0. Acht Minuten später versenkte Abwehrspieler Leon Franz einen Freistoß direkt, der zwischen Torwart Siegel und Elias Schadow (stand auf der Linie zur Unterstützung) den Weg in den Kasten fand.

Der Drops war schon längst gelutscht, doch einer wollte sich unbedingt noch belohnen – Lennart Metzlaff. Aber er scheiterte in der Schlussphase gleich dreimal an Siegel und konnte es einfach nicht fassen. Marius Müller und Robert Schmidt war das Glück auch nicht hold, denn Siegel reagierte einfach stark.

In der 90. Minute musste er aber doch nochmal hinter sich, als die SSV-Kicker eine Ecke nicht richtige geklärt bekamen und Robert Schmidt zum 9:0-Endstand einschoss.

Damit haben sich die Biesestädter für das Nordderby am kommenden Sonntag (13 Uhr) beim Rossauer SV schon einmal ordentlich warm geschossen.