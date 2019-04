Die zweite Mannschaft des SSV 80 Gardelegen hat in der Landesliga den 1. FC Magdeburg III empfangen.

Gardelegen l In einem vorgezogenen Punktspiel der Fußball-Landesliga der D-Junioren verlor der SSV 80 Gardelegen II auf eigenem Rasen gegen die dritte Vertretung des 1. FC Magdeburg - es handelte sich hierbei um den älteren E-Junioren-jahrgang der Elbestädter - knapp mit 1:2 (1:1).

SSV II bleibt auf einem Abstiegsrang

In der Tabelle rangieren die Gardelegener damit weiter auf Abstiegsplatz zehn und bleiben bei ihren neun Saisonzählern. Der FCM III dagegen festigte seinen zweiten Platz und ist weiterhin ärgster Verfolger von Spitzenreiter SG Gerwisch/Möser/Schermen.

In Sachen Klassenerhalt wird es nun immer enger für die Gardelegener. Zwar durfte man von einem Punkt oder gar einem Sieg gegen den FCM III träumen, doch eingeplant war in dieser Richtung erstmal nichts. Doch nach dem Match waren sich alle Beteiligten einig, dass mit etwas mehr Glück vielleicht sogar ein Zähler möglich gewesen wäre. So standen die Gardelegener am Ende aber mit leeren Händen da.

Und die hatten sich viel vorgenommen und die Mannschaft mit Kickern aus der Talenteliga (Grabow und Möhring) und aus der EI (Keeper Kurpiers, Beckmann, Teßmer, Maleschka und Kuthe) verstärkt.

Mensing im Glück nach Pech

Das machte sich auch bemerkbar, denn der FCM hatte es schwerer, als zunächst angenommen. Dennoch waren die Blau-Weißen klar Chef im Ring. Ein erster Lattenkracher von Moritz Mensing (10.), den viele hinter der Gardelegener Torlinie gesehen haben, sorgte für Aufregung. Nur drei Minuten später zielte Mensing aber genauer und sorgte mit einem strammen Schuss ins lange Eck für die verdiente 1:0-Führung für den FCM. Und ohnehin war Mensing der überragende Akteur auf dem Feld. Er glänzte auch mit klugen Pässen, Tempoläufen und gefährlichen Abschlüssen. Er war von der SSV-Hintermannschaft einfach nicht zu stellen.

Doch wie aus dem Nichts kam der SSV zum Ausgleich. Nach guter Vorarbeit von E-Junior Jamie Maleschka war Phil Möhring zur Stelle und drückte das Leder zum 1:1 (17.) über die Linie. Diesen Treffer bejubelten die Gardelegener wie einen Sieg.

SSV bestraft sich selbst

In der Folge machten sie es den Landeshauptstädtern aber schwer, verteidigten gut und konsequent. In Schwierigkeiten brachten sie sich vielmehr immer selbst, da viele Bälle aus dem Mittelfeld nicht zum eigenen Mann, sondern meist dem Gegner in die Füße gespielt wurden. Nicht den besten Tag erwischte dabei Joaquin Grabow, der sich über seine vielen Fehlabspiele selbst am meisten ärgerte. Doch die Magdeburger bestraften das zunächst nicht.

Auf der anderen Seite gab es nicht viel Offensivfußball zu sehen. Allerdings verzeichneten die Gäste noch einen Pfostenschuss kurz vor der Pause. Absender war natürlich wieder Moritz Mensing.

Moritz Mensing bindet den Sack endgültig zu

In den zweiten 30 Minuten hielten sich die SSV-Kicker lange wacker, hatten sogar die Möglichkeit, das 2:1 zu erzielen, doch Jonell Lübke (36.) verpasste die gute Gelegenheit. Auch Kullina war einmal frei durch, wurde aber im letzten Moment von einem FCM-Verteidiger abgelaufen und am Schuss gehindert.

Die Magdeburger berannten indes das SSV-Gehäuse permanent, sahen sich aber auch einem überragenden Keeper Felix Kurpers (E-Jugend) gegenüber. Ein ums andere Mal brachte er die Gäste mit seinen tollen Paraden zur Verzweiflung. Doch in der Schlussphase war er - wieder gegen Mensing - machtlos. Mit einem schönen Schuss sorgte der FCM-Matchwinner für die Entscheidung zum 2:1-Endstand (57.).

Statistik

Torfolge: 0:1 Moritz Mensing (13.), 1:1 Phil Möhring (17.), 1:2 Moritz Mensing (57.).

SSV 80 Gardelegen II: Kurpiers - Möhring, Grabow, Reiner, Lübke, Kullina, Kuthe, Kleinau (Westphal, Maleschka, Wischeropp, Grothe, Teßmer, Beckmann).

1. FC Magdeburg III: Schulenburg - Peters, Hohmann, Ulrich, Mensing, Plexnies, Czerwenka, Kranz (Giesler, May, Richter).