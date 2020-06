Die Volksstimme spricht mit Sportlern über einprägsame Wettkämpfe als Spieler und als Zuschauer.

Gardelegen l Die Volksstimme hat mit Sportlern aus dem Altmarkkreis Salzwedel über ihr schönstes beziehungsweise emotionalstes Spiel, dass sie als Aktiver absolviert haben, gesprochen und wollte außerdem etwas zu ihrem Sport-Highlight in der Rolle des Zuschauers wissen.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer Schönst

„Mein schönstes Erlebnis als Zuschauer war im Jahr 2015. Im damaligen Relegationsrückspiel konnte sich Hamburger SV beim Karlsruher SC am Ende knapp mit 2:1 in der Verlängerung durchsetzen und blieb damit für ein weiteres Jahr erstklassig. Nachdem das Hinspiel in Hamburg mit einem 1:1-Remis endete, ging der KSC im Rückspiel mit 1:0 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt wäre der HSV abgestiegen. Dann kam aber die 92. Minute und die hatte es in sich. Der HSV bekam nahe der Strafraumkante einen Freistoß zugesprochen, den Marcelo Diaz direkt zum 1:1-Ausgleich vollendete, so dass es in die Verlängerung ging. So laut habe ich vorher noch nie als Zuschauer gejubelt.“

Schönstes Erlebnis als Spieler

„Hier gibt es eigentlich nur eine logische Wahl. Am 2. Juni 2018 kam es in Liesten zu einem echten Showdown um den Landesliga-Aufstieg. Wir lagen mit dem SSV 80 Gardelegen zur Halbzeit bereits mit 0:3 hinten und wussten nicht warum. Wir saßen in der Kabine, haben uns angeguckt und uns gefragt, was hier eigentlich los ist. Zur zweiten Halbzeit braucht man nicht mehr viel sagen. So etwas erlebt man nur einmal als Fußballer und es toppt so ziemlich alles, was ich bisher erlebt hatte. Es waren die besten 20 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit, die wir als Mannschaft jemals gespielt hatten. Zum Glück wurde es am Ende mit dem 4:3-Siegtreffer in der Nachspielzeit durch Clemens-Paul Berlin auch belohnt. Als kleine Randnotiz muss noch hinzugefügt werden, dass in der neuen Saison Steven Beck bei uns spielt und er stand damals auf Liestener Seite. Eventuell wird es da noch den ein oder anderen Rückblick geben. Grüße an Steven an dieser Stelle.