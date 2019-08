Fußball-Landesligist SSV 80 Gardelegen steht in der 2. Runde des Landespokalwettbewerbes.

Gardelegen l Dabei setzte sich die Elf von Trainer Norbert Scheinert am Sonnabend auf der heimischen Rieselwiese gegen den Verbandsligisten FSV Barleben knapp aber nicht unverdient mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor des Tages erzielte Sascha Gütte in Halbzeit eins.

Gespannt dürfen die Fußball-Männer des SSV 80 Gardelegen - und natürlich auch die Verantwortlichen und Fans - Richtung Pokalauslosung zur 2. Runde im Landeswettbewerb blicken. Nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen den favorisierten FSV Barleben dürfen die Altmärker nun auch ein erneute Heimspiel und damit auf ein tolles Los hoffen.

Und den Erfolg gegen den Verbandsligisten hatten sich die Gastgeber auch redlich verdient. In der Defensive ließen sie so gut wie nichts zu, wobei sich die Barleber auch sichtlich schwer taten, aus dem Spiel heraus gefährlich zu werden. Zwar verbuchten die Gäste gut 25 Standardsituationen, doch auch die brachten am Ende nicht den gewünschten Erfolg und waren auch irgendwie gegen einen sehr motivierten und gut eingestellten Landesligisten einfach zu wenig.

Bilder Hier kämpfen Gardelegens Kapitän Florian Scheinert (rechts) und Barlebens Mittelfeldmotor Marwin Potyka um den Ball. Foto: Thomas Koepke



Barleben nur über die Standards gefährlich

Die FSV-Angreifer Kalkutschke und Kühnast blieben blass und konnten die SSV-Hintermannschaft nicht wirklich in Schwierigkeiten bringen.

Und das Tor des Tages fiel auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Spiel. Nach knapp einer Viertelstunde brachte nämlich Reuter das Leder kurz vor den 16er in die Mitte. Dort waren sich Göres und FSV-Keeper Lenhard, der natürlich seine Hände nicht mit zur Hilfe nehmen durfte, nicht wirklich einig, und das Leder rutschte durch. Gütte schaltete blitzschnell, schnappte sich das Spielgerät und brachte es im leeren Tor der Barleber zum 1:0 (14.) für den SSV unter.

In der Folge verbuchte Barleben zwar mehr Ballbesitz, doch ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Die einzigen Minichancen für die Gäste verbuchte Kühnast, der aber per Kopf und auch mit dem Fuß (30., 34.) an Keeper Falk scheiterte. So ging es mit dem knappen 1:0 für den SSV in die wohlverdiente Halbzeitpause.

Chancen auf beiden Seiten

Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste aus Barleben mehr und mehr die Spielkontrolle. Doch der SSV stand sicher und setzte die geplanten Nadelstiche. Nachdem Kalkutsche nach einer Ecke per Direktabnahme scheiterte (50.), hätte Bache auf der anderen Seite das Match schon entscheiden können. Doch zunächst klärte Lenhard in höchster Not und den Nachschuss kratzte der gute Göres gerade noch so von der Linie (58.).

Sieben Minuten später, der SSV musste inzwischen den verletzten Maurice Bogdahn ersetzen, hatten die Gäste den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Schuss von David Spitzer ging nur an den Pfosten.

Auf der anderen Seite stand wieder Torjäger Bache, der vor dem Spiel mit der Torjägerkanone der abgelaufenen Saison der Kreisoberliga ausgezeichnet wurde (41 Treffer), im Fokus. Doch auch diesmal behielt Lenhard die Oberhand und konnte in letzter Konsequenz klären.

In der Schlussphase wurde die Überlegenheit der Gäste immer deutlicher. Nun wurde der SSV tief in die eigene Hälfte gedrängt, doch mehr als einige Standards ließ die SSV-Hintermannschaft wieder nicht zu. Die gefährlichste Aktion der Gäste war zudem eine Flanke von Göre, die sich mit Rückenwind Richtung SSV-Tor senkte. Keeper Falk klärte aber sicherheitshalber zur Ecke. Auch in der dreiminütigen Nachspielzeit passierte nichts mehr.

Jubel ist groß

Der SSV motivierte und pushte sich immer mehr und ging am Ende als verdienter Sieger vom Platz, da auch die letzten beiden Ecken der Barleber nichts mehr einbrachten. Kurz nach dem Abpfiff lagen sie die SSV-Spieler natürlich jubelnd in den Armen, während die Gäste mit hängenden Köpfen den Rasen verließen.

Statistik

Tor: 1:0 Sascha Gütte (14.).

Schiedsrichter: Daniel Feist.

Zuschauer: 230.

Vorkommnisse: Keine.