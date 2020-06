Die Volksstimme spricht mit Sportlern über einprägsame Wettkämpfe als Spieler und als Zuschauer.

Salzwedel l Die Volksstimme hat mit Sportlern aus dem Altmarkkreis Salzwedel über ihr schönstes beziehungsweise emotionalstes Spiel, dass sie als Aktiver absolviert haben, gesprochen und wollte außerdem etwas zu ihrem Sport-Highlight in der Rolle des Zuschauers wissen.

Schönstes Erlebnis als Zuschauer Schönst

„Jedes Spiel des Hamburger SV ist für mich ein Erlebnis. Wenn ich im Volkspark bin, dann schlägt mein Herz immer schneller. Den emotionalsten Moment hatte ich aber nicht im, sondern vor dem Stadion. Wir erzählten unserem Sohn, der ebenfalls HSV-Fan ist, dass wir mit ihm einen Ausflug nach Hamburg machen würden. Als wir uns dann dem Stadion näherten, wurden seine Augen immer größer. Als wir ihm dann auch noch die Eintrittskarten gaben, war die Freude natürlich groß. Der Blick in so glückliche und überraschte Kinderaugen, ist für mich der schönste Moment bei einem Sportevent.“

Schönstes Erlebnis als Spieler

„Als ich mich dazu entschied, mich der Reserve des SV Eintracht Salzwedel anzuschließen, ahnte eigentlich kaum jemand, dass dies erfolgreiche und auch sehr prägende Zeiten werden. Ich wechselte in der Winterpause der Spielzeit 2004/05 nach Salzwedel. Direkt in meinem ersten Pflichtspiel trafen wir damals im Halbfinale des Kreispokals auf den damaligen Landesligisten SG Eintracht Mechau. Vom Klassenunterschied her, waren die Rollen im Vorfeld also klar verteilt. Aber wie man so schön sagt, hat der Pokal tatsächlich immer seine eigenen Gesetze. Nach unserer 2:0-Pausenführung, konnte Mechau in der zweiten Halbzeit doch noch ausgleichen. In der Verlängerung haben wir als Mannschaft richtig gut funktioniert und jeder hat für den anderen gekämpft, so dass wir uns ins Elfmeterschießen gerettet haben. Am Schluss stand dann nicht nur der Sieg. Das Finale konnten wir dann auch noch gewinnen und wurden folglich Pokalsieger. Dieses Spiel war für mich absolut prägend, weil im Vorfeld niemand damit rechnete.“