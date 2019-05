Der SV Germania Zethlingen steht kurz vor dem Staffelsieg in der 1. Fußball-Kreisklasse.

Diesdorf l Diesen wollen die Schützlinge von Trainer Uwe Mayer am 16. Juni dann endgültig perfekt machen. Im absoluten Spitzenspiel gegen den MTV Beetzendorf II würde selbst eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied genügen. Doch natürlich möchten sich die Germanen mit einem Erfolg von den eigenen Fans verabschieden und ab der kommenden Saison in der Kreisliga spielen.

Erfolg mit vielen Mühen

Einen weiteren großen Schritt dorthin machten die Zethlinger mit dem 2:0 (1:0) bei der SG Diesdorf II/Jübar/Bornsen II. Allerdings hatte der Spitzenreiter doch mehr Mühe als erwartet. Nachdem zwar Kapitän Matthias Reinecke zu Beginn einer verteilten ersten Hälfte an SG-Keeper David Heitmann scheiterte, hätte Hendrik Schulz die Platzherren nach zwölf Minuten in Führung bringen können. Doch nachdem Schulz selbst gefoult wurde, scheiterte er vom Elfmeterpunkt an Sascha Eder. Auf der Gegenseite drosch Reinecke einen Freistoß (22.) gegen die Querlatte. Somit ging es torlos in die Pause.

Viel änderte sich am Spielbild auch nach Wiederbeginn nicht. Weiterhin begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe, doch diesmal saßen die Konter der Gäste. Hannes Siegert brachte sie in Minute 52 in Führung. Natürlich musste Diesdorf II/Jübar/Bornsen II nun wieder etwas mutiger werden, belohnte sich allerdings nicht. Auf der Gegenseite band erneut Siegert den Sack mit dem 2:0 (83.) zu und sorgte damit zugleich auch für die gute Ausgangsposition für den SV Germania Zethlingen in Sachen Staffelsieg vor dem Saisonfinale.

Statistik

SG Diesdorf II/Jübar/Bornsen II: Heitmann - Schulze, Siewert, J. Schulz, Gromeier, A. Meyer, H. Schulz, Beck, de Beurs, Neuschulz, Nieber (Serien, Honefeld, Ruske).

SV Germania Zethlingen: Eder - Isler, Herrmann, Siegert, Simmat, Steffens, Ma. Reinecke, Schütze, Ehmke, Gärtner, Beyer (Albrecht).

Torfolge: 0:1, 0:2 Hannes Siegert (52., 83.).

Schiedsrichter: Thomas Kölle.