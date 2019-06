Die Reserve des SSV 80 Gardelegen ist zwar kein Kreismeister, spielt aber ab der neuen Saison in der Landesklasse.

Gardelegen l Da Titelträger TSV Kusey nicht aufsteigen möchte, rückten die Gardelegener nach. Der SSV zurrte den Aufstieg mit einem 3:1-Heimerfolg gegen Rot-Blau Sanne fest. Die Schützlinge vom scheidenden Trainer Oliver Pabst ließen es gestern nicht krachen, sondern sie holten den zum Aufstieg benötigten Punkt ohne großes Federlesen. Am Ende waren es sogar drei Zähler. Und die waren auch völlig verdient.

Grundsteinlegung in Hälfte eins

Vor allem im ersten Abschnitt entwickelten die SSV-Männer sehr viel Druck, waren dabei ihrem Kontrahenten spielerisch klar überlegen. Die Pabst-Elf ließ den Ball in vielen Szenen überlegen laufen und versuchte, wenn sich die Gelegenheit ergab, konsequent zuzuschlagen. So bereits in der siebten Minute. Christian Krziwanie bediente Michael Rosenberger und es stand 1:0 für den SSV. Neun Minuten später stand es 2:0 für die Platzherren. Simon Bache hatte sich auf der linken Seite auf und davon gemacht und vollendete abgeklärt. Pech hatten die wackeren Sanner, die das Hinspiel noch mit 4:2 gewonnen hatten, beim 0:3, dem gleichzeitigen Pausenstand. Denn es war eine Eigenproduktion von Adrian Krüger (36.).

Nach der Pause ließ es der SSV dann sehr ruhig angehen. Es ging nur noch um das Verwalten des Vorsprungs. Sanne konnte daher noch einige Akzente setzten. Insbesondere in der Schlussphase, als Christoph Lindner mit den 1:3-Schlusspunkt setzte (84.).

Statistik

SSV 80 Gardelegen II: Lemme - Preuss, Pietsch (62. Schadow), Siegel, F. Fehse, Rosenberger (70. A. Fehse), Schneidereit, Schulz, Sascha Gütte, Krziwanie (65. Baca), Bache.

SV Rot-Blau Sanne: Altenburg - Krüger, Wiese (60. Blatter), Ziemba (75. M. Biniak), Schulz, Albrecht (46. Böker), Dürr, Leusmann, D. Biniak, Behrens, Lindner.

Torfolge: 1:0 Michel Rosenberger (7.), 2:0 Simon Bache (16.), 3:0 Adrian Krüger (36./Eigentor), 3:1 Christoph Lindner (84.).

Schiedsrichter: Nico Schmidt.