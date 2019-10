Zum 10. Spieltag der Saison 2019/2020 empfängt der SSV 80 Gardelegen in der Landesliga Nord den SV Union Heyrothsberge.

Gardelegen l Das Match wird, obwohl die Uhren erst zirka zehn Stunden nach Spielschluss auf Winterzeit umgestellt werden, diesmal bereits um 14 Uhr angepfiffen. Geleitet wird die Partie vom Unparteiischen Lukas Pilz.

Heimserie bestätigen

Vier Spiele, vier Siege und 21:4-Tore - die Heimbilanz des SSV 80 Gardelegen ist makellos. Und das soll sie auch nach dem Match gegen Heyrothsberge sein. Die morgigen Gäste mussten vor der Saison den Abgang von Top-Torjäger Daniel Stridde verkraften. Ein Blick auf die Tabelle beweist, dass dieser Verlust schwer wiegt. Zwar rangieren die Unioner mit acht Punkten noch über dem Strich, oder besser gesagt dem Relegationsplatz, doch der Blick muss ganz klar nach unten gerichtet werden.

In Gardelegen werden sie aber den Blick in Richtung Auswärtspunkt richten. Und genau das wäre dem SSV sicher zu wenig. Zuletzt gab es für die Schützlinge von Trainer Norbert Scheinert zwei Remis in Ummendorf und Blankenburg. Ein Sieg würde den Altmärkern am Sonnabend also gut zu Gesicht stehen.

„Wir agieren momentan etwas zu verkrampft. Uns fehlt die Lockerheit wie zu Beginn der Saison. Aber daran arbeiten wir“, so Scheinert.

Haxhiu und Lüpken wieder dabei

Der hat derzeit aber ganz andere Sorgen - und die sind personeller Natur. Fehlten zuletzt schon zahlreiche Stammspieler, so müssen die Gardelegener noch dazu auf Maxi Reuter (Sprunggelenksverletzung aus dem Blankenburgspiel) verzichten. Wieder mit dabei sind dagegen Flamur Haxhiu (Gelb-Rot-Sperre) und Vincent Lüpken.

Weiterhin fehlen werden aber Eliano Mertens, Andy Stottmeister, Max Preuß und Hannes Winkel und Marvin Bogdahn. Fraglich dagegen sind die Personalien Xaver Dan Haak (krank) und Clemens-Paul Berlin (Schulter).