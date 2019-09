Im Kellerduell feierte die Verbandsliga-Reserve der SG Salzwedel einen souveränen Heimerfolg.

Salzwedel l Gegen den SV Arendsee setzten sich die Schützlinge von Steve Grünheit mit 7:0 (3:0) durch und feierten damit den ersten Saisonsieg. Während die Salzwedeler trotz des Dreiers weiter den vierten Rang belegen, rangieren die Seestädter nach der dritten Saisonniederlage weiterhin auf dem letzten Platz.

Im Salzwedeler Werner-Seelenbinder-Stadion ging das Spiel vom Anpfiff weg nur in eine Richtung. Die SG Salzwedel II war nicht nur körperlich einen Schritt weiter, sondern zeigte auch spielerisch die besseren Ansätze. Vor allem Salzwedels Spielführer Lukas Paul lief dabei einmal mehr zur Höchstform auf und machte im ersten Abschnitt den Unterschied. Nach gerade einmal sieben Minuten setzte Amos Luca Michaelis den startenden Paul in Szene, der das Leder mit dem ersten Kontakt ins Tor der Gäste beförderte - 1:0.

SG Salzwedel dominiert früh

Auch in der Folge spielte fast nur Salzwedel. Nachdem Kevin Hennig (9./Latte) und Michaelis (12./knapp drüber) weitere Hochkaräter zum 2:0 ausließen, verbuchte in der 16. Minute auch der SVA den ersten Torschuss. Allerdings hatte der SG-Schlussmann Felix Fehse keine Probleme mit dem Abschluss von Marlon Bertkow (gehalten). Insgesamt sahen die Zuschauer jedoch Einbahnstraßenfußball. In der 23. Minute erhöhte Paul mit einer sehenswerten Direktabnahme auf 2:0 und sieben Zeigerumdrehungen später netzte Paul zum 3:0 ein. Damit war der Drops bereits nach den ersten 40 Minuten gelutscht.

Im zweiten Durchgang änderte sich nichts. Während die Gäste aus Arendsee praktisch nur in der Defensive gefordert waren, erspielten sich die Grünheit-Schützlinge Chancen en masse. Jonas Munzer, zweimal Moheb Mohebazada und Paul zum vierten Mal sorgten am Ende für den in der Höhe verdienten 7:0-Heimerfolg der SG Salzwedel II.

Statistik

SG Salzwedel II: Fehse - Hennig (36./Niermann), Michaelis (38./Safdari), Kunkel, Nayee, Serien, Paul, Lehmann, Büttrich, Träger, Munzer (30./Groth, 51./Mohebazada).

SV Arendsee 1920: Behrens - Sohn, Manitzki, Palm, Bertkow, Jacobs, Wenzel, Koopmann, Lach (26./Ebert), Wernstedt, Quedenfeld (19./Pabst).

Torfolge: 1:0, 2:0, 3:0 Lukas Paul (7., 23., 30.), 4:0 Jonas Munzer (42.), 5:0, 6:0 Moheb Mohebazada (59., 65.), 7:0 Lukas Paul (77.).